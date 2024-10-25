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Мобилизацию значительно усилят: будут ли сотрудники ТЦК проникать в жилье

Внезапные проверки и блокпосты: как ТЦК будут усиливать мобилизационные мероприятия

сегодня, 17:52
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Кречмаровская Наталия

В Украине усиливают мобилизацию - меры оповещения кое-где выходят за пределы закона. Как это случилось в Харькове. Будут ли работники ТЦК проникать в жилье с целью принудительной доставки военнообязанных в центры комплектования, рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "ТСН".

Мобилизацию значительно усилят: будут ли сотрудники ТЦК проникать в жилье

Иллюстративное фото

В соцсетях украинцы интересуются, будут ли работники ТЦК, в рамках усиления мобилизации, заходить в частное жилье без согласия собственника и проводить в доме оповещения.

Селезнев отметил, что украинским законодательством определено, при каких условиях, в частности, представители правоохранительных органов имеют право заходить в частное жилье. ”Я думаю, что в этом серьезных сдвигов не будет, будет действовать та же схема: блокпопосты, проверка документов, внезапные проверки где угодно. В соответствии с законодательством нет четко определенных мест, где может проводиться уведомление. Но для проникновения в жилье должно быть соответствующее основание, санкции судов. Я не думаю, что какой-то беспорядок будет происходить в этом вопросе", — отметил он.

Также отметил, что приблизительное количество мобилизационного потенциала Украины в соответствии с открытыми источниками — это около 5 млн. граждан. По его словам, призвать условно каждый десятый, применяя меры оповещения, реально. Однако здесь будут возникать серьезные проблемы. Во-первых, вместимость учебных центров не позволяет пропускать такое количество мобилизованных. Их физически негде будет размещать и готовить. Во-вторых: нехватка техники, вооружение и обеспечение для такого количества мобилизованных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Черниговской области усилят мобилизационные мероприятия.




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Источник: https://tsn.ua/exclusive/blokposti-raptovi-perevirki-tck-eksperti-nazvali-scenariyi-nayblizhchoyi-mobilizaciyi-2686512.html
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