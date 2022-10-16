Что не так с мобилизацией в России – почему Путин решил «отыграть» назад

В Белгородской области мобилизованные граждане рф открыли на полигоне стрельбу, убив, по разным данным, от 16 до 22 человек. Тем временем в вечернем обращении 15 октября президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз напомнил оккупантам, что те могут сохранить себе жизнь, сдавшись в плен ВСУ. Что можно сказать о течении мобилизации в россии? Какова вероятность, что ЧП, подобные том, что произошло в Белгородской области, станут повторяться, в том числе на фронте? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мобилизация в России. Фото: 24 Канал

Спецслужбы доложили Путину, что продолжение мобилизации может вызвать уже не локальные, а массовые протесты

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж отмечает, что мобилизация в рф проходит насильственно, под психологическим и физическим давлением. Людям вручают повестки на улицах, на работе, некоторых отливают даже у их домов. Причем набор условных новобранцев четко ориентируется на участие в войне против Украины.

"При этом, в традиционной для россии манере, в ход идет тотальное вранье. Мобилизованным говорят, что будет просто служба в резерве или в тыловых частях. А на деле бросают на поле боя. И фактор обмана, насильственного забирания в войска, мощно бьет по психике мобилизованных. Особенно, когда они прибывают в Белгородскую область, откуда их перебрасывают на временно оккупированные территории Украины. Они чувствуют дыхание войну, а потому обостряются все чувства. А вместе с этим – обостряются и противоречия. Между вновьприбывшими и старослужащими. Между воевавшими и не воевавшими. Между старшими и младшими. Плюс – по национальному и религиозному признаку", – поясняет генерал.

По его словам, психологическое напряжение в итоге выплескивается в разные формы протеста. Драки, дезертирство, поджоги военкоматов и отстрел военкомов, а также расстрелы типа того, что произошел на полигоне в Белгородской области.

"По некоторым данным, на это пошли представители Таджикистана, где традиционно остро реагируют на оскорбления по национальному и религиозному (они – мусульмане) признакам. И когда в руки таким людям попадает оружие – велик шанс, что они пустят его в ход против своих обидчиков. Уверен, что такие случаи будут продолжаться, в том числе, на фронте, обостряя противоречия в российском обществе. Где всё более россиян считают войну против Украины не нужной, неправедной", – подчеркивает Николай Маломуж.

Потому, продолжает он, Путин на этой неделе и поспешил заявить, что мобилизация уже фактически закончена.

"Похоже, спецслужбы, внутренние службы, доложили ему, что продолжение мобилизации может вызвать уже не локальные, а массовые протесты. Случаи неповиновения, дезертирства, массовых отказов от службы, разборок с применением оружия могут выйти на новый уровень. И в Кремле решили сдать назад, – говорит генерал. – А контингент, который уже набрали, не просто бросать на фронт, но и проводить с ним хоть какую-то подготовку. Неофициально призвать намеревались от одного до двух миллионов человек. Но в публичное пространство вбросили цифру в 300 тысяч. Столько, похоже, и набрали. И решили приостановиться, чтобы снизить риски дестабилизации в обществе, которые резко выросли".

Ситуацию с мобилизацией в рф пытаются сейчас нормализовать, а вину за "перегибы" свалить на военкомов

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко акцентирует, что начало массовой мобилизации в рф (а речь идет именно о массовой, а не "частичной" мобилизации, как первоначально заявили путин и шойгу) вызвало шок и резкий рост тревожных настроений у россиян (в несколько раз, до 70% от общего числа респондентов). В том числе – у тех, кто поддерживал путина и войну против Украины.

"Более миллиона россиян (по разным данным) выехали в соседние страны. По словам путина, в армию призвано 220 тыс.россиян. По неофициальным данным повестки на мобилизацию получили около 400 тыс. человек", – отмечает эксперт.

По его словам, то, как проводится мобилизация, вызывает критику даже у представителей "партии войны".

"С одной стороны, есть планы по мобилизации. И в российской глубинке пытаются чуть ли не насильно мобилизовать всех, кто попадается под руку. С другой стороны, российская военная система оказывалась не готова к массовой мобилизации, в том числе к материально-техническому обеспечению мобилизованных. Их отправляют на войну почти без подготовки и нормальной экипировки. Мытарства мобилизованных – это уже отдельный жанр в российских социальных сетях. Естественно, это вызывает недовольство, а зачастую и разнообразные конфликтные ситуации", – поясняет Владимир Фесенко.

Именно поэтому, продолжает он, ситуацию с мобилизацией в рф пытаются сейчас нормализовать, а вину за "перегибы" свалить на военкомов. путину, подчеркивает эксперт, пришлось лично давать объяснения и успокаивать россиян по поводу мобилизации.

"Массовую мобилизацию обещают приостановить к 1 ноября – и для того, чтобы несколько успокоить общественное мнение, и потому что с 1 ноября начнется плановый призыв в армию. А российская военная система просто не справится одновременно и с мобилизацией, и с призывом. Но очевидно, что проблемы возникнут и с призывом. Родители призывников будут бояться, что их сыновей отправят на войну", – подчеркивает политолог.

Он также обращает внимание, что ЧП на полигоне в Белгородской области – не первое. Похожий инцидент, рассказывает Владимир Фесенко, был еще в конце сентября в Херсонской области.

"Там было завладение оружием и его использование против сослуживцев и для грабежей, было также бегство из расположения части. Об этом инциденте известно мало, скорее всего, это еще были не мобилизованные, – отмечает эксперт. – Надо также учитывать, что на войну рекрутируют и осужденных, носителей криминальных практик. Кроме того, будут сказываться и традиционная для российской армии дедовщина, и межнациональные конфликты (как это было и в Белгородской области). Важна тенденция, которая, наверняка, будет продолжаться, и, возможно, даже усиливаться. Ведь еще ранее были вооруженные столкновения между бойцами разных подразделений, например, между бурятами и кадыровцами. Недовольство и агрессия людей, которых насильно погнали на смерть, будет периодически выплескиваться в разных формах, в том числе и так, как это было в Белгородской области. Будет происходить также дезертирство, в том числе и с оружием".

При этом, в ближайшее время, по словам Владимира Фесенко, вряд ли стоит ожидать внутреннего взрыва в стране-агрессоре из-за попытки Кремля пустить часть не желающих воевать россиян на "пушечное мясо".

"Скорее возможны спорадические новые проявления различных конфликтных ситуаций и насильственных инцидентов, – считает он. – Большинство тех, кто позволил себя призвать, это люди с психологией "подданных", привыкшие исполнять любые приказы власти, и подверженные пропагандистскому манипулированию. Очень важно, как на них подействует война. Для абсолютного большинства мобилизованных – это чужая война, на чужой территории. И у них постепенно будет усиливаться недовольство, а у значительной части этих людей — и нежелание воевать и гибнуть непонятно за что".

Политолог прогнозирует, что если массовая мобилизация возобновится, то будет новый всплеск недовольства и в российском обществе.

"Приведет ли это к внутреннему взрыву в россии, однозначно предсказать невозможно, опять-таки, из-за психологии покорных подданных у большинства россиян. Если недовольство мобилизацией будет сопряжено с резким ухудшением социально-экономической ситуации, то почва для протестных настроений будет всё более благоприятной, – уверен эксперт. – Но для взрыва необходимо также резкое ослабление власти в россии".

По мнению Владимира Фесенко, решающим фактором для изменения внутриполитической ситуации в россии будет не фоновое недовольство мобилизацией, и конфликты, связанные с ней, а военные поражения рф в Украине.

"Это, – отмечает политолог, – будет главным фактором деморализации и для простых россиян, и для тех, кого гонят на войну, и кто с этой войной столкнулся напрямую. Сотни тысяч граждан рф, прошедших войну, травмированных этой войной, да еще и с оружием, а кроме того, наличие частных армий, и конфликты между этими "армиями" и официальными силовыми структурами – это питательная почва для новой "Смуты" в россии. Для "бессмысленного и беспощадного русского бунта" (скорее в локальных проявлениях), для войны всех против всех, но уже внутри рф. Вирус войны и насилия вернется в россию и бумерангом ударит по ней".

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