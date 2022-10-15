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Мобилизированные россияне начали стрелять в воинской части по своим, есть убитые

Россияне самоликвидируются даже не попав в Украину.

сегодня, 22:30
Автор:

Slava Kot
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В Белгородской области произошла стрельба в результате которой погибли 22 человека. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Мобилизированные россияне начали стрелять в воинской части по своим, есть убитые

Российские военные. Фото из открытых источников

Пока известно, что в одной из воинских частей Российской Федерации в Белгородской области была стрельба. Военные открыли огонь по своим соотечественникам, в результате которого были убиты 22 человека и еще 16 получили ранения.

Также известна судьба начавших стрелять. Двое из них были убиты на месте инцидента, одному военному удалось скрыться.

По предварительной информации столкновение произошло в 138-м мотострелковом батальоне, который проходил обучение в Белгородской области и планировал отправиться в Украину.

Детали инцидента на территории Российской Федерации уточняются.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о двух россиянах, решивших сбежать от частичной мобилизации Путина. Граждане Российской Федерации приплыли Берингов пролив и высадились на острове Святого Лаврентия, являющегося территорией штата Аляска. Там россияне попросили убежища у местных властей, чтобы не попасть в армию России. По предварительной информации, россияне проплыли на лодке минимум 60 км.

Также "Комментарии" писали об интервью Владимира Зеленского, жестко раскритиковавшего российских граждан. В ходе беседы с немецкими журналистами президент Украины назвал россиян слепыми и глухими. Кроме того, досталось и окружению Путина. Владимир зеленских ближайших соратников российского диктатора назвал щенками, которые выпьют 50 грамм водки и угрожают миру ядерным оружием.



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Источник: https://top.politeka.net/388912-v-belgorodskoy-oblasti-mobilizovannye-otkryli-ogon-po-svoim-mnogo-dvuhsotyh-pervye-podrobnosti
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