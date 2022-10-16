Еще одна непростая неделя войны позади: главные итоги и успехи для Украины

Эксклюзивно для издания "Комментарии" эксперты проанализировали самые важные события уходящей недели для Украины.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Ни один из фейковых "референдумов", организованных россией на территории Украины, не был признан общественностью

По словам политического эксперта Дениса Гороховского, уходящая неделя была очень насыщенной в контексте международных событий для Украины.

"Во-первых, была принята резолюция Генассамблеи ООН, согласно которой не признаются ни один из фейковых "референдумов", организованных россией на территории Украины. Причем, тут важен, как сам факт резолюции, так и значительное сокращение стран, которые ранее занимали нейтральную или же пророссийскую позицию. Всего пять стран из 193-х, принимающих участие в голосовании, были против данной резолюции (включая саму россию), что говорит о явной потере кремлевским режимом международной поддержки", – отмечает эксперт.

Следом, продолжает он, было второе знаковое голосование — Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с призывом ко всем государствам — участникам организации признать россию "террористическим режимом". По мнению делегатов ПАСЕ, незаконная аннексия оккупированных украинских территорий, угрозы применения ядерного оружия и усиление репрессий внутри рф делают эту страну "террористической".

"Вместе с тем, на всех уровнях Украина ведет переговоры с мировым сообществом о других совместных активностях, которые могут ускорить приближение нашей победы. Так, например, президент Владимир Зеленский заявил о встрече со встречи странами-донорами, МВФ и Всемирным банком, на которой обсуждалась возможность создания финансового "Рамштайна" для Украины", – подчеркивает Денис Гороховский.

Он также напоминает, что параллельно, ведутся переговоры с ГА ООН, Европарламентом и еще рядом международных организаций относительно создания Специальной экологической мониторинговой миссии (СЭММ).

"С данной инициативой, которую поддержал украинский парламент, выступила нардеп Елена Криворучкина, – поясняет эксперт. – Создание СЭММ позволит значительно усилить позицию Украины в вопросе привлечения рф к ответственности за ущерб, нанесенный окружающей среде Украины (на сегодняшней день сумма ущерба уже изменяется в триллионах гривен). Есть основания полагать, что данная инициатива тоже найдет поддержку у наших иностранных партнеров".

Важным финансово-экономическим событием внутри страны стало то, что депутаты поддержали бюджет на 2023 год за основу

Глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине, участник территориальной обороны Андрей Кривонос рассуждает так:

"Неделя прошла в ожидании деоккупации Херсона. Пока этого не случилось, но освобождение единственного облцентра, захваченного россиянами с начала широкомасштабного вторжения, точно стало ближе. Это ожидание подталкивает наше политическое и дипломатическое руководство прибегать к чудесам влияния".

К таковым, по мнению эксперта, относятся следующие:

– Генеральная ассамблея ООН демонстрирует игнорирование россии и посылает ее псевдореферендумы вместе с надуманной аннексией в направлении русского корабля и моста;

– ПАСЕ первой из международных организаций признала рф страной-террористом (а первой страной, сделавшей это, станет Эстония);

– в ответ на ядерные угрозы россии пообещали уничтожение ее армии;

– Рамштайн 6.0 – еще больше ПВО и тяжелого оружия для ВСУ (в Украине уже работает система IRIS-T, а будет еще больше подобных, от разных стран).

"Важным финансово-экономическим событием внутри страны стало то, что депутаты поддержали бюджет на 2023 год за основу, – отмечает Андрей Кривонос. – Это необходимый шаг для ведения переговоров по привлечению средств на поддержку и восстановление Украины. И на этом фоне ЕС, МВФ и отдельные страны (даже те, кто раньше был нейтральным – Саудовская Аравия, как пример) демонстрируют свою финансовую поддержку Украине".

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