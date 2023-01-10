Что на самом деле происходит в Соледаре

Под Соледаром Вооруженные силы Украины максимально истощают врага. Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире Телемарафона.



Нет оснований заявлять о захвате Соледара

"Именно защитники Соледара сейчас делают все возможное, чтобы истощить врага, максимально снизить его потенциал, чтобы даже какие-то тактические небольшие успехи, добытые сверхусилиями и большими потерями, вели к большой "пирровой" победе".

На сегодняшний день на фронте самыми горячими точками остаются Бахмут и Соледар, куда Российская Федерация бросила большинство своих сил, в том числе и мобилизованных зеков, присоединившихся к наемникам ПВК Пригожина. Однако, по сведениям Генштаба ВСУ, по состоянию на 10 января и Бахмут, и Соледарь контролируют силы обороны Украины, все атаки, совершенные за сутки врагом на этом направлении, были отбиты ВСУ.

По объяснению Центра стратегических коммуникаций, россияне не могут захватить Бахмут, поэтому сконцентрировались на штурме Соледара. Но Силы обороны Украины контролируют ситуацию, защищают город и отбивают атаки – враг несет значительные потери.

За время войны Соледар почти полностью уничтожен врагом, здесь практически не осталось целых стен. Тотальные разрушения – почерк русской злости.

Периодически кварталы города оказываются в серой зоне, но под украинским огневым контролем. Тактические отступления сменяются контрнаступлениями. У врага нет оснований заявлять о захвате Соледара.

Российская пропаганда и "вагнеровцы" уже "захватили" территории в пределах Соледара и вскоре оцепят Бахмут. Основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает использовать отчеты об "успехах" своих наемников в Донецкой области для укрепления репутации своей компании как эффективной боевой силы. Путинский шут всячески продолжает пиарить свою ПВК, как единственную российскую группировку в Украине, которая способна достичь ощутимых успехов на фронте.

Как писали "Комментарии", прикрываясь громкими заявлениями об "освобождении Донбасса" вожак и основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин заинтересован, чтобы взять не столько город Бахмут Донецкой области, сколько установить контроль над месторождениями в районе самого города. "Вагнеровца" интересуют соляные и гипсовые шахты в пригороде Бахмута.

Также издание "Комментарии" сообщало — Бахмут оказался оккупантам не по зубам: россияне опрокидывают войска на штурм другого города Донбасса. Теперь там собираются прощупывать оборону ВСУ.

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