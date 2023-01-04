Бахмут не по зубам: россияне перебрасывают войска на штурм другого города Донбасса

Российское командование отдало приказ начать переброску своих основных наступательных сил из-под Бахмута ближе с Соледару. Все из-за того, что мощное сопротивление украинской армии не позволило россиянам достичь желаемых целей. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "The Wall Street Journal".

Российские военные. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, в последнее время оккупнаты ослабили свое наступление на Бахмут и начали концентрировать больше сил вокруг соседнего города Соледар. Там бои идут уже давно, но сам факт такой переброски солдат может свидетельствовать о том, что ВСУ вынудили россиян "менять тактику на ходу".

Журналисты подчеркивают, что такие действия российского командирования не говорят о том, что она полностью отказалась от планов оккупировать Бахмут, но страна-агрессор сейчас пытается переосмыслить происходящее на этом направлении.

По информации СМИ, высокопоставленные украинские военные считают, что после того, как россияне не сумели продавить оборону ВСУ под Бахмутов теперь в Москве приняли решение попробовать прощупать оборону ВСУ под Соледаром. Если оккупантам удастся захватить город, они тут же заявят о новой победе.

WSJ напоминает, что бои за Бахмут длятся уже полгода и западных экспертов удивляет то, с каким упорством Россия хочет захватить этот город, поскольку "он не имеет большого стратегического значения". Оккупация города в большей мере повлияет на психологическое состояние войск РФ.

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