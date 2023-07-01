Что может заставить Запад поставить Украине ATACMS: у Зеленского назвали решение

Пока на Западе все еще верят в силу и авторитет Путина, ключевые союзники Киева отказываются принимать решение о передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS. Но как только союзники Украины поймут, что сегодня во главе РФ слабый лидер, который уже фактически не контролирует ряд процессов, происходящих в его стране, там быстро примут верное решение. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью на YouTube-канале Юлии Латыниной высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

"Мне кажется, уже существует понимание что, чем быстрее Россия перестанет существовать при таком слишком слабом президенте, тем лучше будет для глобальной безопасности", — размышляет Подоляк.

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По его словам, Вашингтон должен понять, что нужно уже сейчас, когда украинские войска наступают, разрывать логистику оккупантов, ведь Россия за это время насытила свои войска огромным количеством баз, складов со снарядами.

Михаил Подоляк считает, что немаловажный также психологический фактор. С белым домом на постоянной связи первые лица Украины, не прекращаются консультации о том, что Украине уже сейчас нужны ATACMS.

"Не стоит забывать и на постоянном давлении конгрессменов и сенаторов США, которые переодически выходят с инициативой, что Украине нужно передать необходимый объем дальнобойных ракет. Плюс — общее давление. По поддержке Украины в США возросла "двухпартийность", — отметил Подоляк.

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