logo

BTC/USD

30595.34

ETH/USD

1923.30

LTC/USD

105.63

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Что может заставить Запад поставить Украине ATACMS: у Зеленского назвали решение
commentss НОВОСТИ Все новости

Что может заставить Запад поставить Украине ATACMS: у Зеленского назвали решение

На данном этапе наступательных операциях действительно необходимо разрывать логистику и обеспечение России, считает советник главы ОП Михаил Подоляк

сегодня, 16:22
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Пока на Западе все еще верят в силу и авторитет Путина, ключевые союзники Киева отказываются принимать решение о передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS. Но как только союзники Украины поймут, что сегодня во главе РФ слабый лидер, который уже фактически не контролирует ряд процессов, происходящих в его стране, там быстро примут верное решение. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью на YouTube-канале Юлии Латыниной высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Что может заставить Запад поставить Украине ATACMS: у Зеленского назвали решение

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

"Мне кажется, уже существует понимание что, чем быстрее Россия перестанет существовать при таком слишком слабом президенте, тем лучше будет для глобальной безопасности", — размышляет Подоляк.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По его словам, Вашингтон должен понять, что нужно уже сейчас, когда украинские войска наступают, разрывать логистику оккупантов, ведь Россия за это время насытила свои войска огромным количеством баз, складов со снарядами.

Михаил Подоляк считает, что немаловажный также психологический фактор. С белым домом на постоянной связи первые лица Украины, не прекращаются консультации о том, что Украине уже сейчас нужны ATACMS. 

"Не стоит забывать и на постоянном давлении конгрессменов и сенаторов США, которые переодически выходят с инициативой, что Украине нужно передать необходимый объем дальнобойных ракет. Плюс — общее давление. По поддержке Украины в США возросла "двухпартийность", — отметил Подоляк.

Читайте также на портале "Комментарии" — близки ли США к передаче ракет ATACMS Украине: в Пентагоне сняли интригу.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина должна получить ракеты ATACMS: в Сенате США усиливается давление на Белый дом.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gJEQepXiAZM
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!