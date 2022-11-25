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Что может приостановить войну в Украине. Черный лебедь

"Черный лебедь" означает непредсказуемое событие с огромным влиянием на функционирование современного мира. События, называемые "черными лебедями", включают в себя: начало Первой мировой войны и нападение на Всемирный торговый центр.

сегодня, 11:45
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Автор:

Slava Kot

Американский полковник Эндрю Милберн прогнозирует, что война в Украине будет продолжаться долго до истощения одной из стран. По версии военного единственное, что может изменить ход войны – это непредсказуемое событие, называемое "черным лебедем". Эту фразу популяризировал Николас Нассим Талеб, американский писатель, экономист и философ, написавший в 2007 году популярную книгу под названием "Черный лебедь". О возможном варианте непредвиденного окончания сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на TVP   World.

Что может приостановить войну в Украине. Черный лебедь

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Эндрю Милберн руководил специальными военными операциями США на Ближнем Востоке во время войны против Исламского Государства. Пока американский полковник тренирует украинских военных.

Полковник США считает, что война в Украине будет продолжаться не истощение и остановить ее может только "черный лебедь". Одним из столь неожиданных событий может быть убийство Путина, утверждает Эндрю Милберн.

"Я предполагаю долгую кровавую войну на истощение. Он продлится минимум год, если не будет акции "черный лебедь". Я имею в виду такой, который не предсказуем… например, это может быть свержение или убийство Путина, и это не исключено", — говорит Эндрю Милберн TVP   W orld.

Полковник Эндрю Милберн основал организацию группа Моцарта, занимающаяся подготовкой украинских военных. Руководят группой бывшие офицеры Сил спецопераций, их общая цель – "помочь Украине защититься от российской агрессии".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, в какую страну может бежать российский диктатор Владимир Путин.

Также "Комментарии" писали о шести бункеров президента РФ , размещенных на территории России.



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Источник: https://tvpworld.com/64687024/col-milburn-long-war-of-attrition-ahead-in-ukraine-bar-a-black-swan-event?fbclid=IwAR1mgUg65XPpzi3AJ6HZEziAyZoOatOhlzonwSQdnyG-wRYGQBs14cX5ebY
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