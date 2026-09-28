Что может приблизить переговоры: в США раскрыли логику давления на Москву и Киев

Украинские удары по российской территории могут способствовать тому, чтобы Москва и Киев в конечном итоге приблизились к переговорам. Об этом заявил посол США при НАТО Мэтт Уитакер, комментируя ситуацию в эфире программы The Big Weekend Show.

США. Фото: из открытых источников

По словам американского дипломата, для завершения войны необходимо участие обеих сторон. При этом он отметил, что Украина продолжает наносить "мощные удары по России", что, по его оценке, помогает сближать позиции участников конфликта.

Вместе с тем Уитакер подчеркнул: Москва и Киев по-прежнему находятся "весьма далеко друг от друга" по целому ряду принципиальных вопросов. Поэтому рассчитывать на окончание войны исключительно благодаря военным действиям, по его словам, не приходится.

"Этот конфликт не будет разрешен на поле боя. Он будет разрешен только через дипломатию и переговоры", — заявил посол.

Уитакер также отметил продолжающиеся контакты администрации президента США Дональда Трампа как с российской, так и с украинской сторонами. По его словам, американская команда пытается найти точки соприкосновения между позициями Москвы и Киева и приблизить их к возможному соглашению.

Отдельно дипломат указал на позицию российского руководства. Если Владимир Путин не будет готов к компромиссу, достижение договоренности окажется невозможным, считает Уитакер. При этом он выразил уверенность, что, если возможность заключить соглашение появится, Трамп будет стремиться довести переговорный процесс до результата.

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