Что может изменить ситуацию на фронте в Украине – при чем здесь смерть Путина

Несмотря на то, что активная фаза боевых действий продолжается, линия фронта в Украине практически не меняется. Когда фронт может прийти в движение? Когда ситуация может измениться? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Силам обороны Украины будет очень тяжело, если оккупационные войска РФ и в дальнейшем будут продолжать атаки

Полковник армии Великобритании в отставке, военный эксперт Глен Грант в эфире телеканала "Эспрессо" высказал мнение, что, пока нет серьёзного прорыва, массового наступления украинский войск, говорить об изменении ситуации на поле боя не приходится.

"Прорыв на линии соприкосновения, где российские силы могли бы просто рассыпаться. Да, оккупанты хотят где-то прорваться в Донецкой области. Мы знаем, что 110-я бригада ВСУ их отталкивает, сдерживает. Они наступают, они погибают, но дальше наступают", – отметил эксперт.

Он добавил, украинским защитникам будет становиться все тяжелее и тяжелее, если Украина не сумеет остановить российские атаки.

"Мы понимаем, что со стороны Украины также гибнут люди. И уже трудно заменить натренированные кадры. Могут быть и другие атаки на Запорожском и Донецком направлениях. Надеемся, что ВСУ удастся прорваться. Вот что действительно может изменить ситуацию на поле боя", – высказался британский полковник.

Уже никто не знает, где настоящий Путин

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в эфире своего ютуб-канала высказал мнение, что как бы странно для многих не звучало, но для украинцев будет не самым лучшим вариантом, если умрет Путин. Тогда ситуация на фронте может измениться в худшую для Украины сторону.

Свое мнение эксперт объяснил тем, что переходный момент между диктатурой и более демократическим преобразованием страны может отличаться большим ужесточением именно диктаторских законов, если сразу не произойдет надлом.

Олег Жданов считает, что уже сейчас могут на публике работать исключительно двойники Путина. Эксперт предложил вспомнить видео, когда диктатор говорил о признании "ЛНР" и "ДНР", после чего фактически объявлял войну Украине. Тогда Путин имел довольно болезненный вид, постоянно кашлях, пил часто воду, правая рука у него была малоподвижна, он практически ею не двигал. И вот прошло чуть больше, чем полтора года – видим совсем другого выздоровевшего Путина.

"Путин стал розовощекий, румяный, бегает по трапу, живчик… Везде успевает, на нескольких мероприятиях присутствует одновременно, правда, разные вещи говорит, забывает, на какой руке у него часы…", — отметил эксперт.

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