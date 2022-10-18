logo

BTC/USD

19295.00

ETH/USD

1310.49

LTC/USD

51.66

USD/UAH

40.45

EUR/UAH

39.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Что известно о дронах-камикадзе Arash-2: расстояние, скорость, цель, размер, дальность полета
commentss НОВОСТИ Все новости

Что известно о дронах-камикадзе Arash-2: расстояние, скорость, цель, размер, дальность полета

Россия собирается купить беспилотники Arash-2

18 октября 2022, 23:58
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Российские и иранские СМИ сообщают, что РФ заключила контракт на поставку дронов-камикадзе Arash-2. Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко подтверждает информацию, что Россия заинтересована в таких беспилотниках, кроме того журналист из своих источников сообщает о характеристиках Arash-2.

Что известно о дронах-камикадзе Arash-2: расстояние, скорость, цель, размер, дальность полета

Иранский дрон. Фото с открытых источников

Военные Ирана объявили, что дрон уже стоит на вооружении, однако в сети сложно найти реальные снимки БПЛА Arash-2. Сам дрон является усовершенствованной версией беспилотника Kian-2. Главное отличие между ними – это то, что в Arash-2 используют маршевый пропеллерный двигатель, тогда как Kian-2 использует реактивный двигатель. Arash-2 может развивать максимальную скорость до 100 км/ч.

Размеры беспилотника подобны предыдущей модели, то есть длина 4,5 м, а размах крыльев – 3,5-4,5 м. Дрон-камикадзе Arash-2 могут оборудовать тепловыми и оптическими сканерами, а также определителем издающих радары лучей. Главное применение Arash-2 – это уничтожение ПВО систем. Кроме того, беспилотка может уничтожать различные цели на воде, то есть имеет противокорабельные характеристики.

Иранские дроны в 2020 году уничтожили цель на расстоянии 1400 км, но иранские конструкторы увеличили дальность полета до 2000 км – один из лучших показателей для БПЛА.

Как утверждает Цаплиенко, все эти характеристики следует учитывать для уничтожения дроны-камикадзе Arash-2.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Российская Федерация планирует заказать новые и мощные дроны-камикадзе в Исламской Республике.

Также "Комментарии" писали о месте, где собирают иранские беспилотники.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Tsaplienko/18316
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!