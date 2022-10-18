Что известно о дронах-камикадзе Arash-2: расстояние, скорость, цель, размер, дальность полета

Российские и иранские СМИ сообщают, что РФ заключила контракт на поставку дронов-камикадзе Arash-2. Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко подтверждает информацию, что Россия заинтересована в таких беспилотниках, кроме того журналист из своих источников сообщает о характеристиках Arash-2.

Иранский дрон. Фото с открытых источников

Военные Ирана объявили, что дрон уже стоит на вооружении, однако в сети сложно найти реальные снимки БПЛА Arash-2. Сам дрон является усовершенствованной версией беспилотника Kian-2. Главное отличие между ними – это то, что в Arash-2 используют маршевый пропеллерный двигатель, тогда как Kian-2 использует реактивный двигатель. Arash-2 может развивать максимальную скорость до 100 км/ч.

Размеры беспилотника подобны предыдущей модели, то есть длина 4,5 м, а размах крыльев – 3,5-4,5 м. Дрон-камикадзе Arash-2 могут оборудовать тепловыми и оптическими сканерами, а также определителем издающих радары лучей. Главное применение Arash-2 – это уничтожение ПВО систем. Кроме того, беспилотка может уничтожать различные цели на воде, то есть имеет противокорабельные характеристики.

Иранские дроны в 2020 году уничтожили цель на расстоянии 1400 км, но иранские конструкторы увеличили дальность полета до 2000 км – один из лучших показателей для БПЛА.

Как утверждает Цаплиенко, все эти характеристики следует учитывать для уничтожения дроны-камикадзе Arash-2.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Российская Федерация планирует заказать новые и мощные дроны-камикадзе в Исламской Республике.

Также "Комментарии" писали о месте, где собирают иранские беспилотники.

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