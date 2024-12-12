Что изменилось: готова ли Украина допустить иностранные войска на свою территорию

Украина готова говорить "о чем угодно", даже о размещении иностранных войск. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию "Politico" сделала вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Украина готова говорить обо всем, что работает", – сказала Ольга Стефанишина.

Отметим, в четверг, 12 декабря президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в Варшаву, чтобы обсудить с польской стороной миротворческую миссию, которая должна защитить суверенитет Украины в случае подписания соглашения с Россией. Франция активно предлагает направить в страну миротворческую миссию, которая будет гарантировать, что оккупанты не нарушат прекращение огня. Нельзя исключать, что эти планы согласованы с избранным президентом США Дональдом Трампом. Может ли это говорить о том, что Украине примеряют так называемую корейскую модель, когда международная миротворческая миссия может на долгие десятилетия начать охранять демаркационную линию между РФ и Украиной? Какова вероятность того, что такие шаги остановят войну? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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