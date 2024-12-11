Почему Макрон и Ко заговорили о вводе войск в Украину: что недоговаривают партнеры и власть

В четверг, 12 декабря президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в Варшаву, чтобы обсудить с польской стороной миротворческую миссию, которая должна защитить суверенитет Украины в случае подписания соглашения с Россией. Франция активно предлагает направить в страну миротворческую миссию, которая будет гарантировать, что оккупанты не нарушат прекращение огня. Нельзя исключать, что эти планы согласованы с избранным президентом США Дональдом Трампом. Может ли это говорить о том, что Украине примеряют так называемую корейскую модель, когда международная миротворческая миссия может на долгие десятилетия начать охранять демаркационную линию между РФ и Украиной? Какова вероятность того, что такие шаги остановят войну? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Корейская модель для Украины

Макрон по-своему хочет использовать ситуацию

Политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун так прокомментировал ситуацию:

"Вообще, как мы можем анализировать по результатам последних двух с половиной лет, то ли уже даже больше, Макрон всегда играл активную роль в вопросах урегулирования войны. С 2014 года мы знаем, что Франция также была активной вместе с Германией. Но сейчас эта лидерская роль Макрона все больше становится заметной и термин "макронить" приобрел совершенно новые значения, относительно того, каким они были в первый год войны, особенно в первые месяцы".

Поэтому, продолжает эксперт, внешнеполитическая задача Макрона сейчас комплексна.

"Во-первых, он хочет продемонстрировать, что Франция – это действительно мощный дипломатический военный игрок, не только в Европе, но и в мире. И точно играет лидерскую роль в Европейском Союзе. Макрон хочет продемонстрировать, что он величайший президент Франции, что не случайно он дважды возглавлял Елисейский дворец и был лидером государства. Понятно, что у него уже такой закат политической карьеры, поэтому он хотел бы больше проявить лидерскую роль и войти в историю как выдающийся политик. Следующий вопрос – это вопрос отношений с США. После победы Трампа все поняли, что помощи Украине в формате "столько, сколько нужно" не будет. Не будет даже дозированной модели помощи, которую выстроил Байден со своим окружением. Поэтому здесь нужно предпринимать другие шаги, которые смогли бы помочь Украине сохранить государственность, помочь сохранить территории от дальнейших нападений России. И самое главное – Франции и Макрону наладить конструктивные и дружеские отношения с Трампом. И приглашение Трампа в Нотр-Дам-де-Пари и коммуникации на уровне того, что нужно отсылать миротворческие войска, как импонирующие Трампу варианты", – отметил Максим Джигун.

По его словам, Трамп вообще в восторге от идей, не предлагающих привлечения американских военных или в которых нет намека на предоставление Украине оружие в неограниченном количестве, чтобы выгонять россиян. Для Трампа сейчас идеи Макрона выглядят как волшебный вариант, если европейцы будут беспокоиться о своей безопасности самостоятельно.

"И вот здесь Макрон за счет широкого политического жеста, по отношению к Украине и США, строит основу для того, чтобы в экономическом и политическом контексте то время, которое ему осталось до 2027 года, на посту президента, провести в очень привлекательных для себя обстоятельствах, в первую очередь французско-американских. Все же понимают, что, если Макрон наладит дружеские отношения с Трампом, то во Франции все будет хорошо по другим трекам, имеющим привлечение США", – говорит политолог.

Что касается того, возможен ли этот вариант, то Максим Джигун отмечает, что здесь возникает вопрос, как к этому отнесутся Россия и Путин лично.

"Потому что Путин с 2014 года только мечтал забирать все новые и новые украинские территории и был ограничен много лет в этом, а затем не ограничен, но украинское сопротивление не позволило реализовать его планы. Момент, когда Украина теряет системную поддержку со стороны США, когда Украина находится в состоянии неизвестности по поводу будущего бюджета и финансирования, когда есть много вызовов глобально политических, Путину кажется, что быстрыми темпами он сможет своровать эти территории и установит там "русский мир". Поэтому возникает вопрос, готов ли он в благоприятных условиях для России, отказываться от тех темпов войны, которые они наработали? Сможет ли на это как-нибудь повлиять Трамп? Потому что пока не выглядит так, что Путин просто бежит к Трампу, лишь бы о чем-то договариваться", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Максим Джигун отмечает, что еще один важный момент – это то, что, когда мы говорим о введении европейских войск на линию разграничения, то Россия в свою очередь может заявить, что, если есть украинские друзья, на линии разграничения, то почему бы там не могли быть ее друзья в виде, например, китайских войск. Это может быть одним из серьезных ограничителей.

"Здесь много неизвестных. Однако в нынешних условиях сама идея для Украины более благоприятна, потому что в условиях нехватки ресурсов и внешней помощи, говорить о полном восстановлении территориальной целостности, к сожалению не приходится", – подытожил эксперт.

Есть ряд вопросов, как к нашим партнерам, так и к руководству страны

Политический эксперт Светлана Кушнир сразу обратила внимание, что у нее два главнейших вопроса по этой информации к нашим партнерам и к нашему высшему политико-военному руководству.

"Первый, товарищи партнёры, что это за танцы вокруг Украины? Мы проиграли? Мы подписали капитуляцию? Мы, в конце концов, что, разблокировали запрет на переговоры с россиянами и уже провели переговоры и скрепили договорённости о разрешении войны подписями? Нет? Так что это за нагнетание, что это за повышение с вашей стороны градуса эскалации? Не по вам летят ракеты, БПЛА, КАБы и "Орешники", не вам делить территорию Украины на зоны вашего (с какой это радости?) влияния и контроля? Проснулись. Мы, украинцы, вас всем миром Христом Богом просили с 24 февраля 2022 года закрыть над нами небо, потом все ваши ПВО, оружие, танки, НЛАВы, РСЗО и боевые снаряды 152 и 155 калибров. Вы, поджав губы, молчали и очень медленно помогали. Вы ждали, пока Силы Обороны Украины сточат силы противника – вооруженных сил российской федерации. И только сейчас вы вдруг решили нам помочь. В такой своеобразный способ, что Орден Иезуитов просто отдыхает", – отметила эксперт.

Светлана Кушнир отмечает, что в нынешней ситуации есть у нее вопрос и к нашему руководству. В частности, почему оно допускает такие публичные переговоры по Украине без участия в них самой Украины?

"Почему с народом, источником власти и пополнения ВСУ вы не ведёте честные и откровенные разговоры о том, что возможно, не дай Бог, конечно, вы допускаете, что мы не выиграем? Как вы можете разрешать, пусть и партнёрам, подобные "делёжки" украинской суверенной территории, если Верховная Рада не просила, не утверждала запрос и допуск неких военных континентов других государств на нашу территорию? Надеюсь вы отдаёте отчёт тому, что в лабиринтах Кремля подобные вопросы и действия Польши, Британии, Франции, да хоть Экваториальной Гвинеи, будут расценены, как приближение армий стран НАТО к границам РФ и весь театр боевых действий Третьей мировой войны будет на территории нашей многострадальной Украины?", – размышляет Светлана Кушнир.

Резюмируя эксперт подчеркивает, что в ее наборе вопросов думающий читатель, способный к аналитике, не лишённый логики, должен увидеть истинную ситуацию и задуматься.

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