Что изменил в войне прорыв ВСУ в Курскую область: в США дали объяснение

Вторжение украинских войск в Курскую область повлияло на весь театр военных действий и будет определять наступательные и оборонительные возможности россиян даже после завершения наступления на Покровск. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Операция в Курской области. Фото: из открытых источников

Американские аналитики упомянули интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского CNN от 5 сентября, в котором он заявил, что украинская операция в Курской области сорвала запланированную атаку россиян на Сумскую область и "уменьшило угрозу" российского вторжения на север Украины.

По словам главнокомандующего ВСУ, главными целями украинского вторжения было помешать российским войскам использовать Курскую область в качестве убежища для подготовки наступательных операций в Украине, отвлечь российские войска из других неопределенных районов Украины, создать "зону безопасности", захватить российских военнопленных и поднять украинский моральный дух.

Сырский заявил, что российские войска перебросили в Курскую область "десятки тысяч" военнослужащих, которые ранее предназначались для усиления российских наступательных операций в Украине, в том числе небольшие подразделения нескольких элитных российских воздушно-десантных частей.

Аналитики Института изучения войны также отметили, что вторжение в Курскую область позволяет ВСУ бросить вызов российскому контролю над общевойсковой инициативой в Украине.

В отчете отмечается, что Россия владеет общевойсковой инициативой в Украине по меньшей мере с ноября 2023 года. Это позволило российскому военному командованию определять место, время, масштаб и требования к боевым действиям в Украине по своему усмотрению, и заставило ВСУ тратить человеческие и материальные ресурсы на быстрые оборонительные операции.

В ISW напомнили, что главнокомандующий Сырский недавно заявил, что Россия передислоцировала около 30 тысяч военных из Украины в Курскую область в ответ на вторжение ВСУ.

"Существенная дополнительная передислокация российских войск с линии фронта в Украине, скорее всего, будет необходима для того, чтобы позволить России восстановить контроль над своей территорией в Курской области. По данным представителей разведки США, это существенно повлияет на наступательные операции россиян, а также их способность готовиться к будущим операциям", — говорится в отчете ISW.

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