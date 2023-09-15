Что искали россияне: в ВСУ назвали цель удара оккупантов по Хмельницкой области

Планы россиян с ударами "шахедами" по Хмельницкой области раскрыть очень просто. Видимо, оккупанты пытались уничтожить украинскую авиацию, которая способна наносить удары дальнобойными ракетами "Storm Shadow". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Юрий Игнат. Фото: из открытых источников

Спикер предположил, что россияне хотели нанести массированный удар, либо по аэродрому в Хмельницкой области, либо по месту, где, как думали оккупанты, сосредоточены украинские самолеты.

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По словам Юрия Игната, после довольно болезненных событий для россиян в Черном море они ищут, где Главнокомандующий разместил главную ударную авиацию ВСУ.

Игнат обратил внимание, то, что россияне в этот раз сменили время атаки, даже помогло украинским защитникам. В предыдущие дни оккупанты проводили пуски в 22:30 — 22:50. Было несколько волн – вплоть до 04:00. А, когда россияне в этот раз попытались атаковать под утро, то тем самым облегчили работу украинским воинам. Отбивать атаки противника в светлое время суток намного проще.

Отметим, все 17 вражеских дронов, которые Россия выпустила сегодня по Хмельницкой области были удачно уничтожены силами ПВО.

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