Что думают военные о понижении мобилизационного возраста. На какой нюанс указали

Важным решением назвал уменьшение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет военный Назарий Кишак. По его словам, 25 лет – это сознательный возраст, и лично он служил на фронте с 21 года.

Мобилизация в Украине

Однако, как отметил Кишак, было бы хорошо, если бы сначала мобилизовали тех мужчин, которые вот уже два года скрываются. По его словам, в Украине много мужчин в возрасте 35 лет, даже не ставших на учет в ТЦК.

Кроме того, он обратил внимание, что в Украине резко выросло количество студентов в возрасте 30-35 лет. По его словам, необходимо этот вопрос урегулировать и закрыть лазейку, которая помогает избегать мобилизации.

"Война никого не обойдет, мы должны подготовить личный состав, чтобы уничтожать врага",

– отметил военный.

При этом военный Виктор Таран отметил, что уменьшение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет – это не хорошо и не плохо.

"Это действительность. В стране продолжается экзистенциальная война"

, – добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский подписал закон, которым уменьшил мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Раньше он говорил, что пойдет на это только когда увидит, что в таких действиях есть острая необходимость.

В то же время военный Игорь Луценко отметил , что на самом деле Верховная Рада могла бы позволить воевать желающим в возрасте 60+ . По его словам, просто глупо терять таких мужчин, имеющих физические силы, здоровье, а основное – опыт и ценные знания, а также желание. Однако их не берут в армию, потому что этого не разрешает закон. Именно поэтому военный призвал народных депутатов урегулировать этот вопрос. Ведь лучше и эффективнее использовать на фронте мотивированных людей с опытом, чем ничего не знающую и не умеющую молодежь.