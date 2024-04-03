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Что думают военные о понижении мобилизационного возраста. На какой нюанс указали

Снижение мобилизационного возраста до 25 лет не является чем-то критическим, однако, как сказал в эфире «Эспрессо» командир подразделения 153-й бригады Назарий Кишак, сначала стоило бы мобилизовать 35-летних, скрывающихся от мобилизации

сегодня, 15:49
Автор:
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Ткачик Олеся
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Важным решением назвал уменьшение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет военный Назарий Кишак. По его словам, 25 лет – это сознательный возраст, и лично он служил на фронте с 21 года.

Что думают военные о понижении мобилизационного возраста. На какой нюанс указали

Мобилизация в Украине

Однако, как отметил Кишак, было бы хорошо, если бы сначала мобилизовали тех мужчин, которые вот уже два года скрываются. По его словам, в Украине много мужчин в возрасте 35 лет, даже не ставших на учет в ТЦК.

Кроме того, он обратил внимание, что в Украине резко выросло количество студентов в возрасте 30-35 лет. По его словам, необходимо этот вопрос урегулировать и закрыть лазейку, которая помогает избегать мобилизации.

"Война никого не обойдет, мы должны подготовить личный состав, чтобы уничтожать врага",
– отметил военный.

При этом военный Виктор Таран отметил, что уменьшение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет – это не хорошо и не плохо.

"Это действительность. В стране продолжается экзистенциальная война"
, – добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский подписал закон, которым уменьшил мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Раньше он говорил, что пойдет на это только когда увидит, что в таких действиях есть острая необходимость.

В то же время военный Игорь Луценко отметил , что на самом деле Верховная Рада могла бы позволить воевать желающим в возрасте 60+ . По его словам, просто глупо терять таких мужчин, имеющих физические силы, здоровье, а основное – опыт и ценные знания, а также желание. Однако их не берут в армию, потому что этого не разрешает закон. Именно поэтому военный призвал народных депутатов урегулировать этот вопрос. Ведь лучше и эффективнее использовать на фронте мотивированных людей с опытом, чем ничего не знающую и не умеющую молодежь.




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Источник: https://espreso.tv/suspilstvo-lyudi-mayut-usvidomiti-shcho-viyna-nikogo-ne-omine-komandir-pidrozdilu-pro-mobilizatsiyu-v-ukraini
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