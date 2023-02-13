logo

BTC/USD

21627.70

ETH/USD

1487.13

LTC/USD

90.94

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

42.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Что думают украинцы о повторном наступлении России
commentss НОВОСТИ Все новости

Что думают украинцы о повторном наступлении России

Большинство украинцев склонны, что российское наступление терпит неудачу.

сегодня, 11:21
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Возможно ли повторение наступления русской армии, как 24 февраля? Будет ли наступление РФ успешным? Что думают по этому проводу, украинцы сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследования Active Group, полученные с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology.

Что думают украинцы о повторном наступлении России

Совершит ли Россия повторное наступление. Фото из открытых источников

Чем ближе к годовщине российского вторжения, тем больше аналитиков и экспертов считают, что Россия может начать новое полномасштабное наступление. По данным Генштаба ВСУ, российские войска проводят активные наступательные действия по пяти направлениям: Новопавловское, Лиманское, Купянское, Авдеевское и Бахмутское.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Таким образом, кафиры ищут слабые места в украинской обороне, однако ВСУ удачно снижает россиян, о чем свидетельствуют данные Генштаба за последние недели. Однако, что думают украинцы, повторит ли Россия сценарий 24 февраля? 39,5% украинцев считают, что такой вариант вполне возможен. 22,3% подвержены варианту, что повторения наступления не будет.

Что думают украинцы о повторном наступлении России - фото 2

Active Group также спросила украинцев, будет ли наступление российских сил, которое началось на этой неделе успешным. 2,5% украинцев считают, что наступление будет успешным, а 13,8 выбрали вариант частично успешным. Однако большинство склонны полагать, что действия россиян будут неудачными – 62,8%.

Что думают украинцы о повторном наступлении России - фото 3

Период сбора данных проводился 11 февраля, а выборка составила 600 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, ожидают ли украинцы контрнаступление ВСУ. Более половины граждан Украины ждут наступления Вооруженных сил в ближайшие недели.

Также "Комментарии" писали об отставке украинцы в канал с закупкой продуктов питания для ВСУ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/pulsweek/23
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!