Что думают украинцы о повторном наступлении России

Возможно ли повторение наступления русской армии, как 24 февраля? Будет ли наступление РФ успешным? Что думают по этому проводу, украинцы сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследования Active Group, полученные с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology.

Совершит ли Россия повторное наступление. Фото из открытых источников

Чем ближе к годовщине российского вторжения, тем больше аналитиков и экспертов считают, что Россия может начать новое полномасштабное наступление. По данным Генштаба ВСУ, российские войска проводят активные наступательные действия по пяти направлениям: Новопавловское, Лиманское, Купянское, Авдеевское и Бахмутское.

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Таким образом, кафиры ищут слабые места в украинской обороне, однако ВСУ удачно снижает россиян, о чем свидетельствуют данные Генштаба за последние недели. Однако, что думают украинцы, повторит ли Россия сценарий 24 февраля? 39,5% украинцев считают, что такой вариант вполне возможен. 22,3% подвержены варианту, что повторения наступления не будет.





Active Group также спросила украинцев, будет ли наступление российских сил, которое началось на этой неделе успешным. 2,5% украинцев считают, что наступление будет успешным, а 13,8 выбрали вариант частично успешным. Однако большинство склонны полагать, что действия россиян будут неудачными – 62,8%.





Период сбора данных проводился 11 февраля, а выборка составила 600 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, ожидают ли украинцы контрнаступление ВСУ. Более половины граждан Украины ждут наступления Вооруженных сил в ближайшие недели.

Также "Комментарии" писали об отставке украинцы в канал с закупкой продуктов питания для ВСУ.