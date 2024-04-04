Что думают украинцы о мобилизации в Украине: опрос

Более трети опрошенных украинских граждан, именно 36% считают уровень мобилизации в Украине недостаточным. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института. Социологи поинтересовались у украинцев, как они оценивают нынешний уровень мобилизации в Украине.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

По результатам исследования 36% опрошенных респондентов ответили, что считают этот уровень недостаточным, 30% — оптимальным, 19% — слишком высоким, и 15% — затруднились ответить. В то же время, в зависимости от возраста граждан, результаты опроса имеют значимые различия.

В частности, среди граждан, которым исполнилось 60 и более лет, 51% опрошенных считают уровень мобилизации недостаточным, 21% — оптимальным и 10% — слишком высоким. А среди граждан, представляющих возрастную группу 18-29 лет, лишь 20% опрошенных считают уровень мобилизации недостаточным, 45% — оптимальным и 29% — слишком высоким.

Из числа граждан, которым исполнилось 30-39 лет, 27% считают уровень мобилизации недостаточным, 36% — оптимальным, 27% — слишком высоким. Вместе с тем, у граждан, которые оценили уровень мобилизации как "слишком высокий" и как "недостаточный", спросили, верят ли они, что Украина победит в войне.

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