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«Что должно знать ВПО»: в Украине создали бесплатный онлайн-курс для людей, пострадавших от войны

Информация о социальных гарантиях, медицинском обеспечении, трудоустройстве, образовании или консультации юриста. Все это, внутриперемещенные лица, теперь могут узнать, воспользовавшись специальной платформой

сегодня, 10:05
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Что должно знать ВПО»: в Украине создали бесплатный онлайн-курс для людей, пострадавших от войны

В Украине создали специальный онлайн-курс для внутриперемещенных лиц


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"В Украине создали бесплатный онлайн-курс для ВПО. Образовательная онлайн-платформа Prometheus создала бесплатный обучающий курс для ВПЛ", — отмечают в Минреинтеграции.

Разработчиками выступили специалисты, занимающиеся изучением вопросов внутриперемещенных лиц, защищают их права и оказывают всемерную поддержку.

На онлайн-платформе собрали микс полезных данных по темам разного характера: в социальной, образовательной, медицинской и юридической составляющей.

"Учебный курс поможет  переселенцам быстрее интегрироваться в новые общины", – добавляют там.

Как отмечают разработчики, данная платформа может пригодиться не только внутриперемещенным лицам, но и представителям организаций, консультирующих ВПЛ.

Чтобы стать участником курса, необходимо зарегистрироваться, заполнив соответствующую анкету. Где нужно указать: к какой группе граждан вы относитесь, когда покинули родительский дом, пол, возраст и регион, в котором вы сейчас проживаете.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Фонд Вадима Столара инициировал безвозмездное УЗИ щитовидной железы для женщин ВПЛ Фонд Вадима Столара продолжает поддерживать вынужденных переселенцев.

Как писали "Комментарии", ВПЛ смогут получить дополнительную денежную помощь 6600 гривен: как подать документы ВПЛ могут получить кэш-помощь от Норвежского совета по делам беженцев. В Украине стартовала регистрация для получения дополнительной денежной помощи для вынужденно переселенных лиц. Сумма пособия будет составлять 6660 гривен. Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции Украины, передают "Комментарии". Дополнительные средства могут получить не все.






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Источник: https://minre.gov.ua/2023/04/17/v-ukrayini-stvoryly-bezkoshtovnyj-onlajn-kurs-dlya-vpo/
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