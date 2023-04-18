«Что должно знать ВПО»: в Украине создали бесплатный онлайн-курс для людей, пострадавших от войны

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Белоокая Ира
Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
В Украине создали специальный онлайн-курс для внутриперемещенных лиц
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Разработчиками выступили специалисты, занимающиеся изучением вопросов внутриперемещенных лиц, защищают их права и оказывают всемерную поддержку.
На онлайн-платформе собрали микс полезных данных по темам разного характера: в социальной, образовательной, медицинской и юридической составляющей.
Как отмечают разработчики, данная платформа может пригодиться не только внутриперемещенным лицам, но и представителям организаций, консультирующих ВПЛ.
Чтобы стать участником курса, необходимо зарегистрироваться, заполнив соответствующую анкету. Где нужно указать: к какой группе граждан вы относитесь, когда покинули родительский дом, пол, возраст и регион, в котором вы сейчас проживаете.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Фонд Вадима Столара инициировал безвозмездное УЗИ щитовидной железы для женщин ВПЛ Фонд Вадима Столара продолжает поддерживать вынужденных переселенцев.
Как писали "Комментарии", ВПЛ смогут получить дополнительную денежную помощь 6600 гривен: как подать документы ВПЛ могут получить кэш-помощь от Норвежского совета по делам беженцев. В Украине стартовала регистрация для получения дополнительной денежной помощи для вынужденно переселенных лиц. Сумма пособия будет составлять 6660 гривен. Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции Украины, передают "Комментарии". Дополнительные средства могут получить не все.
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