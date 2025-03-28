Что должно решиться до Пасхи: к украинцам обратились с предупреждением

Страна-агрессор делает все, чтобы сорвать путь к миру. В ближайшие месяцы враг планирует нарастить атаки беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed. Об этом говорится в Telegram-канале руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Спикер отметил, российский диктатор Владимир Путин сегодня делает все, чтобы сорвать движение к миру, поскольку заинтересован в продолжении войны. Поэтому из Москвы систематически доносятся шокирующие идеи и ультиматумы.

Сузить поле России для маневров, по словам руководителя ЦПД, можно через ужесточение экономических санкций и усиление Украины.

"Надеюсь, что это станет понятно, если до Пасхи Россия не прекратит огонь", — добавляет Коваленко.

Руководитель ЦПД добавил, что своими действиями Путин сознательно унижает главу Белого дома Дональда Трампа. Страна-террорист продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины и выдвигает новые безумные условия, а ее пропагандисты — высмеивают администрацию американского лидера. Выход из-под санкций лишь позволит России получить дополнительные инвестиции в войну.

"Сейчас Россия атакует "Шахедами" ежедневно и собирается нарастить это количество атак в ближайшие месяцы. Задача России — дискредитация США на мировом уровне", — заявил Коваленко.

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