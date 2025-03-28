В СНБО заявили, что Путин фактически унижает Трампа: о чем идет речь

Фактически кремлевский диктатор Владимир Путин унижает президента США Дональда Трампа и делает это осознанно. Такое заявление сделал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Ковленко, передает портал "Комментарии".

Трамп и Путин

"Он (Путин – ред.) бьет по энергоинфраструктуре дальше и выдвигает новые безумные условия. Его пропагандисты на эфирах смеются над командой Трампа, а самого президента США называют врагом и "говоруном". Выход из-под санкций России требуется только для дополнительных инвестиций в войну. Сейчас Россия атакует шахедами ежедневно и собирается нарастить это количество атак в ближайшие месяцы. Задача россии – дискредитация США на мировом уровне", – заявил Андрей Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вечером, 27 марта, российские оккупанты применили свою новую тактику, когда массированно атаковали дронами один город. В этот раз россияне выбрали для атаки Полтаву. Враг намеренно избивал гражданской инфраструктурой и нефтегазовыми объектами. Об этом говорится в сообщении Telegram Генерального штаба ВСУ.

"Российские захватчики совершили очередное военное преступление — применив БПЛА типа "Shahed", массированно атаковали Полтаву. Целенаправленно избивали по гражданской инфраструктуре, жилищной застройке и админзданиям предприятий нефтегазовой промышленности", — говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что путинский режим продолжает лгать о своих устремлениях к миру, и умышленно продолжает нападать на гражданские объекты, подвергая опасности мирное население. Россияне ежедневно совершают военные преступления на территории Украины. Они имеют сроки давности. Их фиксируют, документируют и передают в международные институты. Наказание неотвратимо, резюмировал Генштаб. Отметим, что после взрывов в некоторых микрорайонах Полтавы исчезло электроснабжение. Позже глава Полтавской ОВА Владимир Когут сообщил о повреждении складских помещений одного из предприятий в пределах Полтавской громады.