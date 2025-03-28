Масштабный удар по Полтаве: куда бил враг

Вечером, 27 марта, российские оккупанты применили новую свою тактику, когда массированно атаковали дронами один город. в Этот раз россияне выбрали для атаки Полтаву. Враг намеренно бил по гражданской инфраструктуре и нефтегазовым объектам. Об этом говорится в сообщении в Telegram Генерального штаба ВСУ.

Удар по Полтаве. Фото из открытых источников

"Российские захватчики совершили очередное военное преступление — применив БпЛА типа "Shahed", массированно атаковали Полтаву. Целенаправленно били по гражданской инфраструктуре, жилой застройке и админзданиях предприятий нефтегазовой промышленности", — говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что путинский режим продолжает лгать о своих устремлениях к миру, и умышленно продолжает нападать на гражданские объекты, подвергая опасности мирное население.

Россияне ежедневно совершают военные преступления на территории Украины. Они не имеют сроков давности. Их фиксируют, документируют и передают в соответствующие международные институты. Наказание неотвратимо, резюмировал Генштаб.

Отметим, после взрывов в некоторых микрорайонах Полтавы исчезло электроснабжение.

Позже глава Полтавской ОВА Владимир Когут сообщил о повреждении складских помещений одного из предприятий в пределах Полтавской общины.

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