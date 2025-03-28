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Масштабный удар по Полтаве: куда бил враг

Армия РФ атаковала Полтаву беспилотниками - возникли перебои с электричеством

сегодня, 07:00 comments1445
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Кравцев Сергей

Вечером, 27 марта, российские оккупанты применили новую свою тактику, когда массированно атаковали дронами один город. в Этот раз россияне выбрали для атаки Полтаву. Враг намеренно бил по гражданской инфраструктуре и нефтегазовым объектам. Об этом говорится в сообщении в Telegram Генерального штаба ВСУ.

Масштабный удар по Полтаве: куда бил враг

Удар по Полтаве. Фото из открытых источников

"Российские захватчики совершили очередное военное преступление — применив БпЛА типа "Shahed", массированно атаковали Полтаву. Целенаправленно били по гражданской инфраструктуре, жилой застройке и админзданиях предприятий нефтегазовой промышленности", — говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что путинский режим продолжает лгать о своих устремлениях к миру, и умышленно продолжает нападать на гражданские объекты, подвергая опасности мирное население.

Россияне ежедневно совершают военные преступления на территории Украины. Они не имеют сроков давности. Их фиксируют, документируют и передают в соответствующие международные институты. Наказание неотвратимо, резюмировал Генштаб.

Отметим, после взрывов в некоторых микрорайонах Полтавы исчезло электроснабжение.

Позже глава Полтавской ОВА Владимир Когут сообщил о повреждении складских помещений одного из предприятий в пределах Полтавской общины.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска нанесли удары беспилотниками по Харькову и поселку Золочев, есть повреждения гражданской инфраструктуры. Известно о 9 пострадавших людей в Харькове и 8 в Золочеве. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, а также городской голова Харькова Игорь Терехов.

Также издание "Комментарии" сообщало – оккупанты нанесли удар по приюту с животными, которых эвакуировали из Донетчины и Харьковщины.




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Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/22450
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