Что действительно кроется за «обновленным» воздушным флотом РФ и танковым потенциалом

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Моесеенко Валентина
Самолеты есть, но лётчиков нет. Об этом заявил сегодня, 28 марта, в Телеэфире основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", заместитель начальника ГШ ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко, пишут "Комментарии".
Страна-террористка всеми силами пытается восстановить военную технику
Россия обновила воюющий в Украине авиационный флот и таким образом хочет укрепить якобы преимущество в воздухе. Часть старых самолетов, участвовавших в боевых действиях в Украине, россияне заменили более современными Су-35. Но это особенно не повлияет на ситуацию на фронте.
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Он отметил, что россияне пытаются восстанавливать технику, но у них не все выходит. К примеру, на восстановление дорогих крылатых ракет запчастей не хватает, хотя переведено на военное состояние предприятия военно-промышленного комплекса.
Также эксперт рассказал, что в Украину уже прибыли первые образцы западных танков. Но Романенко объяснил, что для наступления ВСУ необходимо собрать комплексный стратегический резерв.
Как писали ранее "Комментарии", сегодня в Украине на поле боя определяется будущее евроатлантической безопасности. Вступление нашей страны в ЕС и НАТО станет гарантией безопасности Европы в течение десятилетий. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что рашисты все чаще применяют химические боеприпасы. С беспилотников враг сбрасывает на украинские позиции гранаты с хлорпикрином.
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