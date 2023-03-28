Что действительно кроется за «обновленным» воздушным флотом РФ и танковым потенциалом

Самолеты есть, но лётчиков нет. Об этом заявил сегодня, 28 марта, в Телеэфире основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", заместитель начальника ГШ ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко, пишут "Комментарии".



Страна-террористка всеми силами пытается восстановить военную технику

Россия обновила воюющий в Украине авиационный флот и таким образом хочет укрепить якобы преимущество в воздухе. Часть старых самолетов, участвовавших в боевых действиях в Украине, россияне заменили более современными Су-35. Но это особенно не повлияет на ситуацию на фронте.

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“У них налицо достаточно много летательных аппаратов, не так много современных, к которым относится Су-35, но они есть. Но по количеству подготовленных летчиков, их привлечению, особенно к уровню, когда нужно участвовать в реальных боевых действиях, это количество ограничено. То есть, самолеты еще есть, они меняются, но летчиков нужно долго готовить”, — сказал эксперт.

Он отметил, что россияне пытаются восстанавливать технику, но у них не все выходит. К примеру, на восстановление дорогих крылатых ракет запчастей не хватает, хотя переведено на военное состояние предприятия военно-промышленного комплекса.

“О танках Медведев сначала заявил, что 1500 в год будут производить, а Путин потом его поправил и сказал, что 1600 за три года. Хотя понятно, что врут оба, и в месяц пока выходит 50 танков”, — добавил Романенко.

Также эксперт рассказал, что в Украину уже прибыли первые образцы западных танков. Но Романенко объяснил, что для наступления ВСУ необходимо собрать комплексный стратегический резерв.

Как писали ранее "Комментарии", сегодня в Украине на поле боя определяется будущее евроатлантической безопасности. Вступление нашей страны в ЕС и НАТО станет гарантией безопасности Европы в течение десятилетий. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что рашисты все чаще применяют химические боеприпасы. С беспилотников враг сбрасывает на украинские позиции гранаты с хлорпикрином.

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