Что будет после атаки на Минобороны РФ: в ГУР заинтриговали заявлением

Украина продолжает кибератаку на серверы Минобороны РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил Суспильному представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк. Он объяснил, какова цель кибератаки.

ГУР Минобороны. Фото: из открытых источников

"Кибератака продолжается. Мы сейчас снимаем информацию, которая нам нужна для того, чтобы потом ее проанализировать и передать подразделениям Сил безопасности и обороны Украины для дальнейшего поражения тех целей, которые указаны в документах на этих серверах", — заявил Андрей Черняк.

По его словам, атаки в киберпространстве России будут продолжаться и дальше. Представитель ГУР назвал такие серверы и сети законными целями для украинских киберспециалистов и Сил безопасности и обороны.

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