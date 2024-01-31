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Что будет после атаки на Минобороны РФ: в ГУР заинтриговали заявлением

Атаки в киберпространстве России будут продолжаться, говорят в разведке

31 января 2024, 14:40 comments2658
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина продолжает кибератаку на серверы Минобороны РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил Суспильному представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк. Он объяснил, какова цель кибератаки.

Что будет после атаки на Минобороны РФ: в ГУР заинтриговали заявлением

ГУР Минобороны. Фото: из открытых источников

"Кибератака продолжается. Мы сейчас снимаем информацию, которая нам нужна для того, чтобы потом ее проанализировать и передать подразделениям Сил безопасности и обороны Украины для дальнейшего поражения тех целей, которые указаны в документах на этих серверах", — заявил Андрей Черняк. 

По его словам, атаки в киберпространстве России будут продолжаться и дальше. Представитель ГУР назвал такие серверы и сети законными целями для украинских киберспециалистов и Сил безопасности и обороны.

Читайте также на портале "Комментарии" — в конце 2022-го и в начале 2023-го начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов активно давал интервью, выдавая прогнозы того, что произойдет в войне против России. Теперь же в интервью "Financial Times" главный разведчик Украины отказался давать военный прогноз на 2024 год, но высказал надежду, что успехи Сил обороны будут большими, чем у россиян. Кирилл Буданов заявил, что украинские воины смогут сдержать натиск российских оккупантов. Но другие прогнозы глава ГУР отказался давать.                                                                                                                                                                                    

Также издание "Комментарии" сообщало – Кирилл Буданов намекнул, что даже с поставками из Северной Кореи у России могут начаться проблемы со снарядами.




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Источник: https://t.me/DIUkraine/3391
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