Что будет после атаки на Минобороны РФ: в ГУР заинтриговали заявлением

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Кравцев Сергей
Украина продолжает кибератаку на серверы Минобороны РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил Суспильному представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк. Он объяснил, какова цель кибератаки.
ГУР Минобороны. Фото: из открытых источников
По его словам, атаки в киберпространстве России будут продолжаться и дальше. Представитель ГУР назвал такие серверы и сети законными целями для украинских киберспециалистов и Сил безопасности и обороны.
Читайте также на портале "Комментарии" — в конце 2022-го и в начале 2023-го начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов активно давал интервью, выдавая прогнозы того, что произойдет в войне против России. Теперь же в интервью "Financial Times" главный разведчик Украины отказался давать военный прогноз на 2024 год, но высказал надежду, что успехи Сил обороны будут большими, чем у россиян. Кирилл Буданов заявил, что украинские воины смогут сдержать натиск российских оккупантов. Но другие прогнозы глава ГУР отказался давать.
Также издание "Комментарии" сообщало – Кирилл Буданов намекнул, что даже с поставками из Северной Кореи у России могут начаться проблемы со снарядами.
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