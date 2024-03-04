Что будет на фронте в апреле. Следует ли ожидать перелом в пользу Сил обороны

Как сообщил Александр Мусиенко, на данный момент оккупанты ведут наиболее интенсивные боевые действия в районе Часова Яра, Ивановского, и это направления Марьинка и Авдеевка. При этом, по его информации, можно говорить, что на Лиманском направлении атаки захватчика частично снизились. Также, говорит эксперт, с меньшей интенсивностью враг атакует Купянск, Роботино и Вербовое.

Война в Украине

Дело в том, говорит Мусиенко, что враг решил сконцентрировать все свои силы и ресурсы на тех направлениях, которые для него приоритетны. В первую очередь речь идет об Угледаре и Часовом Яре. Их враг хочет захватить из-за высот.

При этом эксперт подчеркнул, что сейчас Силы обороны даже, несмотря на так называемый снарядный голод, находятся в активной обороне. На некоторых участках, несмотря на нехватку боеприпасов, украинские военные сумели оттеснить врага.

В такой ситуации, говорит Мусиенко, не стоит ожидать, что в ближайшее время или в апреле украинские военные смогут сломать ситуацию на фронте.

"Я бы не ожидал в апреле какого-то существенного перелома, потому что его просто невозможно достичь при текущих условиях",

– подчеркнул Мусиенко.

По его словам, если Силы обороны до апреля получат больше артиллерии и боеприпасов, то это поможет военным лучше укрепить линию обороны и работать над истощением врага и уменьшением его наступательного потенциала.

"Самое важное – не предоставить им возможность перегруппировать свои ближние тылы и готовиться к новым наступательным действиям, оживлять эти активные действия",

– подчеркнул эксперт.

При этом он добавил, что в истощении врага существенно помогли бы ракеты и самолеты, которые партнеры могли бы передать Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сейчас ситуация на фронте очень сложная. Однако, как говорят сами военные, нельзя дать врагу победить, потому что тогда Украина потеряет все.