Что будет, если ВСУ до зимы не выйдут к Азовскому морю – что срочно нужно предпринимать Западу

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Кравцев Сергей
Если раньше довольно много политических и военных экспертов считали, что во второй половине лета стоит ждать мощного удара ВСУ в ходе летнего контрнаступления, то теперь такие прогнозы делают с осторожностью. Ведь продвижение украинских войск проходит действительно слишком медленно. Что будет, если ВСУ до зимы не выйдут к Азовскому морю? И, какая вероятность, что война ни к концу 2023-го, ни к концу 2024-го не закончиться? Издание "Комментарии" попыталось разобраться в этих непростых вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью "24 каналу" напомнил, что главной целью контрнаступления Украины было именно нанесение мощных ударов по югу оккупированных территорий, чтобы в итоге разорвать сухопутный коридор РФ и аннексированного Крыма.
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Он подчеркивает, что разговорами о том, что нужны переговоры, перемирие, замораживание войны путинский режим пытается выиграть время для подготовки новой волны агрессии. К тому же осенью РФ попытается мобилизовать еще 300-400 тысяч россиян.
По словам Евгения Дикого, Москва снова хочет реализовать чеченский вариант, когда они проиграли Первую войну в Чечне, подписали мир, но исключительно для того, чтобы выиграть время и подготовиться ко Второй чеченской войне. Это выигрыш времени, чтобы окончательно одолеть украинцев.
Популярный американский военный аналитик, эксперт CNA Майкл Кофман в комментарии для издания "Times" отмечает, что не все об этом открыто говорят, но предпосылок для завершения войны в Украине не существует, война очень серьезно затягивается.
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