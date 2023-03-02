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Число жертв от удара по Запорожью возросло

Продолжается поисково-спасательная операция

сегодня, 13:06
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Автор:

Константин Куликов

В результате удара врага по Запорожью погибли четыре человека и еще пятеро считаются пропавшими без вести. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Генеральную прокуратуру Украины.

Число жертв от удара по Запорожью возросло

Росія - держава-терорист

"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), — сказано в сообщении Генпрокуратуры. — По данным следствия, 2 марта 2023 года около 01:30 вооруженные силы страны-агрессора снова произвели обстрел одного из жилых кварталов Запорожья. Предварительно, ракета ЗРК "С-300" попала по пятиэтажному зданию, в результате чего произошло его разрушение. По предварительным данным, погибли четыре человека, восемь ранены, еще пятеро считаются пропавшими без вести, среди них ребенок. Обломками и взрывной волной повреждены рядом расположенные многоэтажки, а также автотранспорт местных жителей. На месте происшествия работают следователи".


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Продолжается поисково-спасательная операция. Информация о пострадавших уточняется.

Досудебное расследование осуществляет Управление СБУ в Запорожской области.

Напомним, что утром рашистский удар по Запорожью прокомментировал глава государства Владимир Зеленский. А в Херсоне обнаружили 20 мест пыток, где рашисты издевались над украинцами . Там подвергали пыткам военных, журналистов, волонтеров и других несогласных с российским оккупационным режимом. По меньшей мере, 400 человек считаются пропавшими, а сотни, вероятно, были замучены и убиты. Места, где пытали украинцев, удалось обнаружить с помощью тех, кому удалось бежать из российских изоляторов.



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