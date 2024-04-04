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Чьей поддержкой хочет заручится РФ в войне с Украиной: почему это опасно

По информации The Times, Россия заигрывает с Талибаном в поисках антизападных союзников

сегодня, 16:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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Страна-агрессор в поисках союзников для противостояния Западу пытается наладить отношения с террористической группировкой Талибан. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".

Чьей поддержкой хочет заручится РФ в войне с Украиной: почему это опасно

Талибан. Фото из открытых источников

Издание обращает внимание, что представителей "Исламского Эмирата Афганистан" пригласили на четырехдневный форум в Казани, столице Татарстана, где будет выступать и лидер РФ Владимир Путин. Кроме того, Россия заявила, что планирует удалить группировку из своего списка террористических организаций. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров описал лидеров Талибана как "здравомыслящих людей".

"Это страна, которая рядом с нами, и мы так или иначе общаемся с ними. Нам нужно решать насущные вопросы, для этого также нужен диалог, поэтому мы в этом плане общаемся с ними, как практически со всеми — они де-факто власть в Афганистане", — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В Талибане в свою очередь заявили, что исключение их из черного списка является "хорошим шагом со стороны России".

"Мы хотим дипломатических отношений со всеми странами и сотрудничества в экономическом секторе. Что касается инвестиций, шаг Москвы даст возможность каждой стране приехать и инвестировать сюда", — сказал "The Times представитель Талибана Забихуллах Муджахид.

Отмечается, что Россия не единственная, кто налаживает связи с Талибаном. Другие страны, которые имеют дипломатическое присутствие в Афганистане, включают Китай, Иран и Индию, а также Катар и Саудовскую Аравию.

При этом Песков не уточнил, какие вопросы Россия хочет обсудить с талибами. Однако его комментарии прозвучали менее чем через две недели после того, как террористы из группировки ИГИЛ-К взяли на себя ответственность за теракт в Москве. Талибан ранее пообещал остановить террористические группы, такие как ИГИЛ-К, которые наносят удары за пределами своих границ. ИГИЛ-К является заклятым врагом Талибана и обвиняет его лидеров в связях с "неверными".

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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/russia-taliban-terrorists-putin-afghanistan-96j7zb67t
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