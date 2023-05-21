Чей флаг будет висеть в Бахмуте: в Минобороны объяснили слова Зеленского

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на данные Общественного.

Бои за Бахмут. Фото из открытых источников

Сергей Череватый отметил, что в этом направлении все еще продолжаются тяжелые боевые действия, а силы украинской обороны пытаются удерживать несколько позиций в городе.

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"Президент верно сказал — Бахмут, по сути, снесен с лица земли. Враг ежедневно массовыми ударами артиллерии, авиации уничтожает, и наши подразделения сообщают, что ситуация достаточно тяжелая. Украинские военные держат фортификационные сооружения и несколько помещений юго-западной части города. Продолжаются тяжелые бои". , – отметил он.

Как сообщает спикер Восточной группировки войск ВСУ, Кремль слишком символически воспринимает ситуацию вокруг Бахмута.

"Россия привлекает внимание к этому Бахмуту, как будто они взяли Днепр. Хотя, не взяли до конца. Город разрушен, никакой военной и даже политической пользы он им не несет. Взять за 9 месяцев районный центр — не взяли. Мы пытаемся давить на флангах, не давать им отдохнуть и по возможности контратаковать", — заметил Череватый.

Факт несокрушимости украинских солдат подтвердила и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Телеэфире. По ее словам, российские войска страдают от силы ВСУ в Бахмуте.

"Продвижение наших войск в пригороде по флангам, которое и сейчас продолжается, очень сильно усложняет врагу нахождения в Бахмуте. Наши войска взяли город в полуокружение, что дает нам возможность уничтожать врага. Поэтому врагу, в той части города, которую он контролирует, приходится обороняться", — отметила Маляр.

В то же время стопроцентный контроль российских захватчиков над Бахмутом возразил и спикер президента Украины Сергей Никифоров. Об этом он написал в социальных сетях, заметив, что сказанное Зеленским не правильно трактовали в СМИ.

"Что касается ответа президента Украины на вопрос о Бахмуте… Президент отрицал взятие Бахмута", — отметил Никифоров.

Напомним, "Комментарии" писали, — Зеленский ошеломил заявлением на саммите G7. Президент Украины Владимир Зеленский, на саммите "Большой семерки" в Японии якобы подтвердил потерю города Бахмут, отвечая на вопросы журналистов.