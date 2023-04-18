Четыре индикатора готовности ВСУ к контрнаступлению озвучил эксперт

Перед Вооруженными силами Украины (ВСУ) открывается окно возможностей для контрнаступления, его временные границы не ограничены апрель-май или июнь-июль. Таким мнением поделился руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в прямом Телеэфире, пишут "Комментарии".



Индикаторы готовности ВСУ к контрнаступлению назвал руководитель Центра военно-правовых исследований

По словам эксперта, для контрнаступления ВСУ необходимы четыре компонента. Первый – наличие необходимых видов вооружений и боеприпасов.

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"Сейчас идет аккумулирование всего этого. Мы знаем, что идет. Идут поставки от наших партнеров в Украину, – отметил Мусиенко. — Вторым компонентом является наличие резервов, которые готовятся преимущественно за границей, на полигонах стран НАТО: когда они будут готовы, в частности, использовать то вооружение, которое нам поставляют".

Третьим условием контрнаступления Мусиенко называет погоду. Четвертая — соответствующее решение Генерального штаба.

"Это непосредственное решение командования по использованию по тем или иным направлениям для контрнаступления украинских войск. Когда будут четыре индикатора, я думаю, что контрнаступление обязательно произойдет", — говорит руководитель Центра военно-правовых исследований.

При этом он уверен, что окно возможностей для контрнаступления будет для Украины открыто и летом.

"Перед украинскими силами открывается окно возможностей, сказать, что это окно ограничивается исключительно апрель-май или июнь-июль нельзя… Все свидетельствует о том, что постепенно этот момент наступит. Когда он будет, не знаю: в тех ли датах, которые публикуют или нет. Но я думаю, что точно эти четыре индикатора должны совпасть и тогда все это произойдет", — сказал Александр Мусиенко.

Напомним, речь шла на портале "Комментарии" и о том, что россияне применяют чеченский сценарий в Бахмуте, уничтожая город целыми кварталами. Однако ситуация далека от того, чтобы ВСУ начали отступать и перешли на новые позиции.

Как писали "Комментарии", Украина собрала сотни досье на подозреваемых в военных преступлениях россиян Информацию о военных преступниках собирают, чтобы привлечь их к ответственности.

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