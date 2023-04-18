Четыре индикатора готовности ВСУ к контрнаступлению озвучил эксперт

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Моесеенко Валентина
Перед Вооруженными силами Украины (ВСУ) открывается окно возможностей для контрнаступления, его временные границы не ограничены апрель-май или июнь-июль. Таким мнением поделился руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в прямом Телеэфире, пишут "Комментарии".
Индикаторы готовности ВСУ к контрнаступлению назвал руководитель Центра военно-правовых исследований
По словам эксперта, для контрнаступления ВСУ необходимы четыре компонента. Первый – наличие необходимых видов вооружений и боеприпасов.
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Третьим условием контрнаступления Мусиенко называет погоду. Четвертая — соответствующее решение Генерального штаба.
При этом он уверен, что окно возможностей для контрнаступления будет для Украины открыто и летом.
Напомним, речь шла на портале "Комментарии" и о том, что россияне применяют чеченский сценарий в Бахмуте, уничтожая город целыми кварталами. Однако ситуация далека от того, чтобы ВСУ начали отступать и перешли на новые позиции.
Как писали "Комментарии", Украина собрала сотни досье на подозреваемых в военных преступлениях россиян Информацию о военных преступниках собирают, чтобы привлечь их к ответственности.
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