Четыре города сразу придется эвакуировать: куда прорывается враг

Бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что Кураховское направление для российских оккупантов чрезвычайно важно, поскольку открывает путь к Часовому Яру в Донецкой области, об этом он сказал в эфире Freedom .

Часов Яр

При этом он подчеркнул, что Кураховское направление всегда было стратегически важным, ведь его прорыв создает угрозу полуокружения Часового Яра с юга.

"Напомню, что Часов Яр — это ключ к целой большой агломерации из четырех крупных городов: Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка. И в случае падения Часового Яра вся эта агломерация превращается в зону активных боевых действий. То есть четыре города придется сразу эвакуировать именно полностью и дальше их бороться уже в режиме городских боев поквартально. Это то, чего очень хотелось бы избежать", — сказал он.

По его словам, украинским военным удалось остановить российских оккупантов в Часовом Яре, где они находятся уже около четырех месяцев, не продвигаясь дальше. Он также обратил внимание, что наибольшие успехи у российских захватчиков были на Покровском направлении, где они продолжают медленное наступление, но сталкиваются с крепкой украинской обороной. Дикий отметил, что россияне вернулись к использованию бронетехники, которую они раньше отказались применять, заменяя ее маленькими пехотными группами под минимальным прикрытием.

"Для меня очень интересно, почему вдруг они вернулись снова к этой тактике под Кураховым. Вот вернулись с абсолютно ожидаемыми результатами. Вот снова просто сходили колонной, снова получили очень жесткий результат, получили сожженную колонну… Для меня загадка, почему они снова решили попробовать заведомо провальную тактику, которая уже не только не один, а уже не один десяток раз их подводила. И единственное рациональное объяснение, которое я вижу, — это то, что они очень спешат. То есть у них, пожалуй, установка очень торопиться, попытаться прорваться везде, где только можно, пробовать любые методы для этого. То есть их командование понимает, что в общем их наступлении осталось недолго, командование понимает, что постепенно силы иссякают, а наши, наоборот, очень постепенно, но все же накапливаются. И они понимают, что через некоторое время их наступление окончательно выдохнется, и они замрут”, — сказал Дикий.

Он считает, что россияне пытаются захватить как можно больше территорий к тому моменту, когда фронт стабилизируется и боевые действия прекратятся.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, где враг бросает на фронте свои наиболее подготовленные резервы.



