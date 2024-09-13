Чешская инициатива по боеприпасах для Украины: чем огорчила Польша

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Кравцев Сергей
ВСУ до сих пор уступает РФ по количеству боеприпасов. Есть участки фронта, где украинская армия испытает особый дефицит боеприпасов. Инициатива Чехии по закупке боеприпасов стала очень важной и нужно для Украины. К ней присоединились почти два десятка стран, но не все из них предоставили средства. Как оказалось, среди таких ближайший союзник Украины – Польша. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Gazeta Wyborza.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, по состоянию на август к поиску боеприпасов для Сил обороны за пределами Евросоюза присоединились 18 государств. Сейчас крупнейшим и самым быстрым донором является Германия.
В то же время Польша, которая публично также присоединилась к инициативе, по данным СМИ не предоставила ни одного злотого. Таким образом она, вероятно, является единственной страной, которая не предоставила средств в рамках проекта.
Авторы материала отмечают, если все будет идти по плану, то уже в сентябре Украина получит еще около 100 тысяч снарядов от Чехии. Это позволит Праге приблизиться к заветной цели – до конца этого года найти для ВСУ полмиллиона снарядов различного калибра, преимущественно 155 мм.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Южно-Африканская Республика не передала артиллерийские снаряды Польше, которые та заказала. Власти ЮАР боялись, что боеприпасы попадут в Украину. Об этом пишет польское издание "Rzeczpospolita".
В материале говорится, что Польша через несколько месяцев после вторжения России в Украину заказала боеприпасы у немецкой оружейной компании Rheinmetall. Речь шла об изготовлении 50 тысяч боеприпасов.
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