Война в Украине: какая страна снова придет на помощь Украине со снарядами

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Кравцев Сергей
Правительство Норвегии подписало соглашение о передаче Украине артиллерийского производства и помощи в его оплате. Если Украина будет производить гаубицы и снаряды западного образца на своей территории, то она освободится от полной зависимости своих союзников на важнейших для нее огневых средствах. Таким образом Украина будет становиться все более самодостаточной в своей оборонной войне. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".
Снаряды. Фото: из открытых источников
В частности, высокоточное оборудование, которое передает норвежская компания Nammo, предназначено для производства 155-миллиметровых снарядов — стандартного калибра НАТО.
В издании считают, что переход от артиллерии советского калибра к западным калибрам имеет много преимуществ, ведь 155-миллиметровый снаряд может иметь идеальный баланс между дальностью стрельбы — потенциально десятки километров и взрывной силой.
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