Война в Украине: какая страна снова придет на помощь Украине со снарядами

Правительство Норвегии подписало соглашение о передаче Украине артиллерийского производства и помощи в его оплате. Если Украина будет производить гаубицы и снаряды западного образца на своей территории, то она освободится от полной зависимости своих союзников на важнейших для нее огневых средствах. Таким образом Украина будет становиться все более самодостаточной в своей оборонной войне. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

Снаряды. Фото: из открытых источников

"Артиллерийское соглашение — это часть решения одной из самых больших проблем Украины, поскольку война России против страны продолжается уже третий год. Другая часть — местное производство современных самоходных гаубиц — была заключена в прошлом году", — отмечают в издании.

В частности, высокоточное оборудование, которое передает норвежская компания Nammo, предназначено для производства 155-миллиметровых снарядов — стандартного калибра НАТО.

В издании считают, что переход от артиллерии советского калибра к западным калибрам имеет много преимуществ, ведь 155-миллиметровый снаряд может иметь идеальный баланс между дальностью стрельбы — потенциально десятки километров и взрывной силой.

"Ситуация начинает меняться. Украинцам понадобится время, чтобы создать свой норвежский артиллерийский завод — и еще больше времени, чтобы расширить его. Для любой страны удовлетворить огромные потребности в боеприпасах в условиях такой интенсивной войны, как в Украине, — слишком сложная задача. Соединенные Штаты планируют увеличить производство 155-миллиметровых снарядов до 60 000 в месяц, или 720 000 в год. Это треть того, что нужно Украине", — подчеркивают в издании.

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