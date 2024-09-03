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Война в Украине: какая страна снова придет на помощь Украине со снарядами

По информации The Telegraph, артиллерийское соглашение с Норвегией частично решит большую проблему Украины

сегодня, 08:30
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Кравцев Сергей

Правительство Норвегии подписало соглашение о передаче Украине артиллерийского производства и помощи в его оплате. Если Украина будет производить гаубицы и снаряды западного образца на своей территории, то она освободится от полной зависимости своих союзников на важнейших для нее огневых средствах. Таким образом Украина будет становиться все более самодостаточной в своей оборонной войне. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

Война в Украине: какая страна снова придет на помощь Украине со снарядами

Снаряды. Фото: из открытых источников

"Артиллерийское соглашение — это часть решения одной из самых больших проблем Украины, поскольку война России против страны продолжается уже третий год. Другая часть — местное производство современных самоходных гаубиц — была заключена в прошлом году", — отмечают в издании.

В частности, высокоточное оборудование, которое передает норвежская компания Nammo, предназначено для производства 155-миллиметровых снарядов — стандартного калибра НАТО.

В издании считают, что переход от артиллерии советского калибра к западным калибрам имеет много преимуществ, ведь 155-миллиметровый снаряд может иметь идеальный баланс между дальностью стрельбы — потенциально десятки километров и взрывной силой.

"Ситуация начинает меняться. Украинцам понадобится время, чтобы создать свой норвежский артиллерийский завод — и еще больше времени, чтобы расширить его. Для любой страны удовлетворить огромные потребности в боеприпасах в условиях такой интенсивной войны, как в Украине, — слишком сложная задача. Соединенные Штаты планируют увеличить производство 155-миллиметровых снарядов до 60 000 в месяц, или 720 000 в год. Это треть того, что нужно Украине", — подчеркивают в издании.

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Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2024/09/02/ukraine-russia-war-artillery-shells-155mm-nammo-factory/
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