Через какие компании Россия получает западные технологии (СПИСОК)

Из-за полномасштабного нападения России Запад ввел санкции и запретил поставки ИТ-продуктов и компонентов, которые могут использоваться для оружия в РФ. Однако Россия создает цепи и получает западную технику. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Россия обходит санкции и получает западные технологии. Фото: из открытых источников

Журналисты Reuters и Королевского института объединенных служб (RUSI) разоблачили несколько компаний, поставляющих западные ИТ-продукты в Россию. Издание заявляет, что в Россию поступали полупроводники и другие компоненты из Турции, Гонконга и других торговых центров.

Среди компаний, поставляющих западные технологии, есть Pixel Devices Ltd, зарегистрированная в Гонконге, по имени Кирилла Носова. Это мужчина, проживающий в Гонконге и имеющий русский паспорт. Носов заявил для Reuters, что он создал фирму, однако не работает в ней.

Владелец Pixel Devices сингапурская компания Asia Global Neolink, принадлежащая испанцу Пере Роура Кано подтвердила, что Pixel Devices поставляет полупроводники и другие продукты компаний Intel и AMD в Россию в рамках долгосрочных контрактов. Тем не менее Intel и AMD заявили, что Pixel Devices не является их официальным дистрибьютором продуктов. Петербургская компания KompLiga является основным покупателем Pixel Devices и с апреля купила продукции на 181 млн долларов.



Некоторые российские компании готовы даже публично обсуждать, как обойти западные санкции. Например, московская логистическая фирма Novelco провела презентацию под названием "Тактика и стратегии внешней торговли для компенсации санкций". Исполнительный директор Novelco Григорий Григорьев посоветовал использовать третьи страны для получения санкционных товаров, а не заказывать от поставщика напрямую.

Именно Григорьев зарегистрировал в Турции компанию Smart Trading Ltd Sti, которая с марта поставила продукцию американских производителей технологий более чем на 660 тыс. долларов.

Также в Турции зарегистрирована другая компания Azu International Ltd Sti, поставляющая технику в Россию. Именно Турция не выполняет санкции, а компании, зарегистрированные на ее территории, покупают американские и европейские ИТ-продукты и отправляют их в РФ.

Кроме Турции отправки электронных компонентов осуществляют и из Европы. В Эстонии компания Elmec Trade Oü отправила с 1 апреля в Россию товаров на 17 млн долларов. Подобным образом действуют и другие компании.

Список компаний, поставляющих ИТ-продукты в Россию, можно просмотреть ниже:

Azu International Ltd Sti (Турция); Bion Group Ltd Sti (Турция); Smart Trading Ltd Sti (Турция); Pixel Devices Ltd (Гонконг); Elmec Trade Oü (Эстония); Sinno Electronics Co Ltd (Китай).

Это не полный список компаний, а только те, которые смогли найти журналисты Reuters и RUSI.

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