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Через какие компании Россия получает западные технологии (СПИСОК)

Несмотря на санкции, Российская Федерация получает западные технологии, часть из которых, вероятно, использует для оружия. Некоторые компании говорят, что выполняют долгосрочные контракты, другие сообщают, что не поставляют подсанкционные товары.

сегодня, 20:00
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Автор:

Slava Kot

Из-за полномасштабного нападения России Запад ввел санкции и запретил поставки ИТ-продуктов и компонентов, которые могут использоваться для оружия в РФ. Однако Россия создает цепи и получает западную технику. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Через какие компании Россия получает западные технологии (СПИСОК)

Россия обходит санкции и получает западные технологии. Фото: из открытых источников

Журналисты Reuters и Королевского института объединенных служб (RUSI) разоблачили несколько компаний, поставляющих западные ИТ-продукты в Россию. Издание заявляет, что в Россию поступали полупроводники и другие компоненты из Турции, Гонконга и других торговых центров.

Среди компаний, поставляющих западные технологии, есть Pixel Devices Ltd, зарегистрированная в Гонконге, по имени Кирилла Носова. Это мужчина, проживающий в Гонконге и имеющий русский паспорт. Носов заявил для Reuters, что он создал фирму, однако не работает в ней.

Владелец Pixel Devices сингапурская компания Asia Global Neolink, принадлежащая испанцу Пере Роура Кано подтвердила, что Pixel Devices поставляет полупроводники и другие продукты компаний Intel и AMD в Россию в рамках долгосрочных контрактов. Тем не менее Intel и AMD заявили, что Pixel Devices не является их официальным дистрибьютором продуктов. Петербургская компания KompLiga является основным покупателем Pixel Devices и с апреля купила продукции на 181 млн долларов.

Некоторые российские компании готовы даже публично обсуждать, как обойти западные санкции. Например, московская логистическая фирма Novelco провела презентацию под названием "Тактика и стратегии внешней торговли для компенсации санкций". Исполнительный директор Novelco Григорий Григорьев посоветовал использовать третьи страны для получения санкционных товаров, а не заказывать от поставщика напрямую.

Именно Григорьев зарегистрировал в Турции компанию Smart Trading Ltd Sti, которая с марта поставила продукцию американских производителей технологий более чем на 660 тыс. долларов.

Также в Турции зарегистрирована другая компания Azu International Ltd Sti, поставляющая технику в Россию. Именно Турция не выполняет санкции, а компании, зарегистрированные на ее территории, покупают американские и европейские ИТ-продукты и отправляют их в РФ.

Кроме Турции отправки электронных компонентов осуществляют и из Европы. В Эстонии компания Elmec Trade Oü отправила с 1 апреля в Россию товаров на 17 млн долларов. Подобным образом действуют и другие компании.

Список компаний, поставляющих ИТ-продукты в Россию, можно просмотреть ниже:

  1. Azu International Ltd Sti (Турция);
  2. Bion Group Ltd Sti (Турция);
  3. Smart Trading Ltd Sti (Турция);
  4. Pixel Devices Ltd (Гонконг);
  5. Elmec Trade Oü (Эстония);
  6. Sinno Electronics Co Ltd (Китай).

Это не полный список компаний, а только те, которые смогли найти журналисты Reuters и RUSI.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о "сюрпризах", оставленных россиянами на деоккупированных территориях.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин переоценил доходы России, из-за чего у РФ могут возникнуть проблемы.



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Источник: https://www.reuters.com/investigates/special-report/ukraine-crisis-russia-tech-middlemen/
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