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Чем закончится для РФ заход ВСУ в Крым – как Украине нанести удар по Крымскому мосту

Колобранты и оккупанты уже в панике бегут из Крыма

сегодня, 10:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Недавно вышедшее интервью главы ГУР Кирилла Буданова, в котором он спрогнозировал скорое освобождение захваченного украинского юга и Крыма вызвало немало домыслов в сети о том, как будут освобождать Крым и нужно ли будет для этого уничтожить Крымский мост. Издание "Комментарии" собрало мнения экспертов, спрогнозировав, как могут развиваться события.

Чем закончится для РФ заход ВСУ в Крым – как Украине нанести удар по Крымскому мосту

Крым. Фото: из открытых источников

Последствия освобождения Крыма будут печальными для РФ

Военный эксперт, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в интервью ТСН заявил, что еще до выхода свежего интервью Буданова у оккупантов в Крыму уже и так царила паника. 


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"Аксенов собирается создать свою собственную частную военную кампанию "Конвой". Я думаю, это все для самоуспокоения. Ничего им не удастся. Я думаю, что мы зайдем в Крым и мы его освободим. Каким образом — я не думаю, что это будут какие-то лобовые атаки, это будет "хлопки" и другие средства", — утверждает Гетьман.

Эксперт считает, что Генштаб ВСУ уже проделал все возможные варианты действий, и они точно произойдут с минимальными потерями живой силы, личного состава и техники с нашей стороны.

Гетьман прогнозирует, что после деоккупации Крыма начнутся разрушительные движения внутри самой РФ – в крупных городах, вдали от линии фронта.

"Потому что элита РФ, которая построена Путиным, тому же самому Путину это не простит. Потому что для них Крым — это нечто сакральное и потеря Крыма будет большим ударом по руководству РФ. Складывается одна цепочка, ходят разговоры, что это Украина напала на Россию, на суверенный Крым и так далее. Они готовятся. Пропаганда действует и, к сожалению, влияет на некоторых наших союзников", – отметил эксперт.

Ракеты Tomahawk и ATACMS могут уничтожить Крымский мост

Военный эксперт Олег Жданов в своем youtube-канале высказался относительно перспектив уничтожения Крымского моста.

"Я видел сюжет российских пропагандистов о нашем ракетном комплексе "Сапсан", мы можем только гордиться этим. Пусть боятся. Я не буду их "разочаровывать". Ракеты ATACMS – это 300 км, а "Сапсан" по техническому заданию должен бить на 480 км. Эти две ракеты — баллистические. В России пока нет комплекса, который смог бы бороться с баллистическими ракетами. Системы С-400 — это улучшенные С-300. С-300 с баллистическими не борется. Мы это проверили на практике. Мы на собственном опыте знаем, что крылатые ракеты сбиваем, "шахеды" сбиваем, баллистические коэффициент — 0,3%. А на практике почти вся баллистика достигает цели. Поэтому если ATACMS полетит, то ее уже никто не остановит", — отметил эксперт.

По его словам, также, если ударить по Крымскому мосту ракетами Tomahawk, то от конструкции ничего не останется. Вопрос только в том – где взять это оружие, ведь пока что союзники наотрез отказываются его поставлять Украине.

Олег Жданов считает, что достаточно разрушить один пролет моста, чтобы остальные пролеты просто съехали с опор.

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