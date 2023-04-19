Чем закончится для РФ заход ВСУ в Крым – как Украине нанести удар по Крымскому мосту

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Кравцев Сергей
Недавно вышедшее интервью главы ГУР Кирилла Буданова, в котором он спрогнозировал скорое освобождение захваченного украинского юга и Крыма вызвало немало домыслов в сети о том, как будут освобождать Крым и нужно ли будет для этого уничтожить Крымский мост. Издание "Комментарии" собрало мнения экспертов, спрогнозировав, как могут развиваться события.
Крым. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в интервью ТСН заявил, что еще до выхода свежего интервью Буданова у оккупантов в Крыму уже и так царила паника.
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Эксперт считает, что Генштаб ВСУ уже проделал все возможные варианты действий, и они точно произойдут с минимальными потерями живой силы, личного состава и техники с нашей стороны.
Гетьман прогнозирует, что после деоккупации Крыма начнутся разрушительные движения внутри самой РФ – в крупных городах, вдали от линии фронта.
Военный эксперт Олег Жданов в своем youtube-канале высказался относительно перспектив уничтожения Крымского моста.
По его словам, также, если ударить по Крымскому мосту ракетами Tomahawk, то от конструкции ничего не останется. Вопрос только в том – где взять это оружие, ведь пока что союзники наотрез отказываются его поставлять Украине.
Олег Жданов считает, что достаточно разрушить один пролет моста, чтобы остальные пролеты просто съехали с опор.
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