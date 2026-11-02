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Чем теперь РФ может кошмарить Львов и не только: ГУР раскрыло детали о новом оружии Путина

Россия увеличила топливный бак беспилотника и оснастила его китайской электроникой и камерами для обнаружения дронов-перехватчиков

2 ноября 2026, 15:47
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Кравцев Сергей

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало технические характеристики новой увеличенной версии российского беспилотника Гербера-2. По данным украинской разведки, аппарат способен преодолевать до 1200 км, а его боевая часть может весить до 25 кг.

Чем теперь РФ может кошмарить Львов и не только: ГУР раскрыло детали о новом оружии Путина

ГУР Минобороны. Фото: из открытых источников

Информацию о дроне, его электронных компонентах и интерактивной 3D-модели ГУР разместило на портале War&Sanctions. Разведчики отмечают, что изначально "Герберы" создавали как дешевые ложные цели для истощения украинской противовоздушной обороны. Впоследствии их оснащение существенно усложнилось.

Новая модификация имеет размах крыльев в три метра и фюзеляж длиной 2,6 метра. Увеличить дальность полета удалось благодаря топливному баку объемом 63 литра, разделенному на отдельные секции для стабильности во время маневров. Беспилотник оборудован двухцилиндровым двухтактным двигателем, который, по информации ГУР, фактически является половиной силовой установки от "Герани-2".

В исследованном образце была обнаружена осколочно-фугасная зажигательная боевая часть весом 10 кг и дополнительные мешки с зажигательной смесью. В то же время заявленный россиянами максимальный вес боевой нагрузки достигает 25 кг.

Электроника дрона включает в себя обновленный полетный контроллер, навигационную систему "Комета", китайский mesh-модем и блок обработки видео "Сосиска". Также аппарат оборудовали двойной IP-камерой для обнаружения дронов-перехватчиков. По данным разведки, в исследованном беспилотнике преобладают компоненты китайского производства – восемь позиций, еще четыре имеют американское происхождение.

В ГУР отмечают, что увеличенная дальность "Гербери-2" может расширить географию ее применения за пределы Украины. Один из таких беспилотников с боевой частью был обнаружен в середине сентября на балтийском побережье Польши.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия обрушила на Украину тысячи дронов и сотни ракет в месяц: Игнат назвал масштабы атак.




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Источник: https://t.me/DIUkraine/9912
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