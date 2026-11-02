Росія обрушила на Україну тисячі дронів і сотні ракет за місяць: Ігнат назвав масштаби атак

Російська армія у жовтні значно наростила повітряні атаки по Україні, застосувавши тисячі безпілотників та сотні ракет різних типів. Про це повідомив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

За його даними, за місяць противник використав близько 360 безпілотників "Бандероль" та "Дань-Т", а також 4740 звичайних БПЛА, серед яких Shahed, "Гербери" та "Пародії". Крім того, російські війська запустили понад 4000 реактивних дронів.

Окрему загрозу становили ракетні удари. За жовтень Росія застосувала близько 150 балістичних ракет, а також 80 крилатих та авіаційних ракет. Значну частину крилатих ракет та безпілотників українській протиповітряній обороні вдалося знищити чи придушити.

Проте ситуація із баллістикою залишається складною. Гнат пояснив, що Україні не вистачає ракет-перехоплювачів PAC-3 для американських комплексів Patriot, які використовуються для протидії таким цілям.

Представник Повітряних сил також повідомив про масовані атаки останніх двох днів. За цей період російська армія задіяла понад тисячу безпілотників, переважно звичайні Shahed з двигунами внутрішнього згоряння.

В одну з останніх ночей противник запустив 193 ударні БПЛА типу Shahed, з яких 75 були реактивними. Українським силам вдалося збити або придушити 154 апарати, включаючи 58 реактивних.

За словами Ігната, безпілотники рухалися через центральні області України у напрямку західних регіонів. Основною метою російських атак знову стала критична інфраструктура.

Наведена статистика показує масштаб повітряної загрози: Росія використовує одночасно велику кількість дронів різних типів та ракет, намагаючись перевантажити українську ППО. При цьому дефіцит засобів перехоплення балістичних ракет залишається однією з найгостріших проблем захисту українського неба.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна отримає довгоочікувані винищувачі: країна НАТО приголомшила рішенням.



