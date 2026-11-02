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Чим тепер РФ може кошмарити Львів і не тільки: ГУР розкрило деталі про нову зброю Путіна

Росія збільшила паливний бак безпілотника та оснастила його китайською електронікою і камерами для виявлення дронів-перехоплювачів

2 листопада 2026, 15:47
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Кравцев Сергей

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило технічні характеристики нової збільшеної версії російського безпілотника "Гербера-2". За даними української розвідки, апарат здатний долати до 1200 км, а його бойова частина може важити до 25 кг.

Чим тепер РФ може кошмарити Львів і не тільки: ГУР розкрило деталі про нову зброю Путіна

ГУР Міноборони. Фото: з відкритих джерел

Інформацію про дрон, його електронні компоненти та інтерактивну 3D-модель ГУР розмістило на порталі War&Sanctions. Розвідники зазначають, що спочатку "Гербери" створювали як дешеві хибні цілі для виснаження української протиповітряної оборони. Згодом їхнє оснащення суттєво ускладнилося.

Нова модифікація має розмах крил три метри та фюзеляж завдовжки 2,6 метра. Збільшити дальність польоту вдалося завдяки паливному баку об’ємом 63 літри, розділеному на окремі секції для стабільності під час маневрів. Безпілотник оснащений двоциліндровим двотактним двигуном, який, за інформацією ГУР, фактично є половиною силової установки від "Герані-2".

У дослідженому зразку виявили осколково-фугасну запалювальну бойову частину вагою 10 кг та додаткові мішки із запалювальною сумішшю. Водночас заявлена росіянами максимальна вага бойового навантаження сягає 25 кг.

Електроніка дрона включає оновлений польотний контролер, навігаційну систему "Комета", китайський mesh-модем і блок обробки відео "Сосиска". Також апарат обладнали подвійною IP-камерою для виявлення дронів-перехоплювачів. За даними розвідки, у дослідженому безпілотнику переважають компоненти китайського виробництва – вісім позицій, ще чотири мають американське походження.

У ГУР наголошують: збільшена дальність "Гербери-2" може розширити географію її застосування за межі України. Один із таких безпілотників із бойовою частиною виявили в середині вересня на балтійському узбережжі Польщі.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія обрушила на Україну тисячі дронів і сотні ракет за місяць: Ігнат назвав масштаби атак.




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Джерело: https://t.me/DIUkraine/9912
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