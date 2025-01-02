Чем отличились спецслужбы Украины в 2024 году: что заставило Россию содрогаться

В уже прошлом 2024 году был ряд громких событий, которые не произошли без тщательно продуманной работы украинских спецслужб, в который раз доказали, что они на высоком уровне. В чем уникальность сделок спецслужб Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Спецслужбы Украины. Фото: из открытых источников

В 2024 году Украина вышла "на относительный паритет" по количеству результативных ударов вглубь территории России

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона отметил, что действительно согласен с тем, что в прошлом году спецслужбы Украины провели ряд удачных мер против российских оккупантов.

Эксперт отмечает, что среди них – уничтожение российских самолетов А-50У, Ил-22 и Ту-22М3.

"Сама операция, кроме сложности ее реализации и важности для поля боя, стала первой в истории войн и конфликтов по уничтожению самолета дальнего радиолокационного обнаружения, что уже делает ее уникальной. В зоне риска", — отмечает обозреватель.

Кроме того, в 2024 году Украина вышла "на относительный паритет" по количеству результативных ударов вглубь территории России и, очевидно, опередила оккупантов по уровню эффективности ударов. Из энергетической инфраструктуры Силы обороны уничтожали военные объекты РФ. В частности, в этом году запомнились удары по российским НПЗ и нефтебазам, но наиболее уникальной в этой связи Коваленко считает операцию ГУР МО по нанесению удара по радиолокационной станции в Орске Оренбургской области.

"Цель находилась в 1 800 километрах от границы с Украиной, что на тот момент было абсолютным рекордом по дальности", – отметил аналитик.

Он также напомнил об атаке дронами на аэродром "Ахтубинск" в Астраханской области — почти в 600 километрах от зоны боевых действий, где дислоцировались редкие истребители Су-57.

Кроме того, в Черном море проведено множество операций, среди которых – потопление ракетного катера "Ивановец", атака на БДК "Цезарь Куников" и БДК "Ямал", спецоперации на "башнях Бойко". Коваленко считает, что среди "морских спецопераций" по-настоящему уникален ноябрьский удар по Каспийской флотилии РФ.

"Уникальность ее в том, что украинские спецслужбы дотянулись до далекого Каспийска и, прорвав эшелонированную оборону России, постепенно превращающуюся в повод для шуток, нанесли удар по пришвартованным в порту военным кораблям", — подчеркнул аналитик.

Совместные удары беспилотниками СБУ и ГУР по нефтеперерабатывающей отрасли РФ были шедевральными

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Иван Ступак сразу отметил "прилеты" на полторы тысячи километров вглубь России, чего бы не произошло, если бы не тщательно спланированы операции спецслужб Украины .

Также эксперт напомнил о "прилетах" беспилотников СБУ по "Алабуге".

"Также стоит отметить удары беспилотниками по огромным складам РФ, в частности по европейской части России, где находятся десятки тысяч тонн боеприпасов. Это Солдатское, Октябрьское, Торопец. И что следует также отметить – это общие удары беспилотниками СБУ и ГУР по нефтеперерабатывающей отрасли. Можно говорить о том, что Российская Федерация за этот год потеряла ориентировочно 13% своих мощностей в нефтепереработке. По факту 13% мощностей в нефтепереработке простаивали в результате именно украинских ударов. И это привело ориентировочно к увеличению цены на нефтепродукцию в РФ на 11%. На первый взгляд кажется, что это безделушки, но эти удары в комплексе создают ощутимые проблемы для российской экономики. Следовательно, у России меньше денег, меньше достижений в экономике и меньше способностей вести эту войну", – констатировал Иван Ступак.

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