Чем отличились спецслужбы Украины в 2024 году: что заставило Россию содрогаться

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Кравцев Сергей
В уже прошлом 2024 году был ряд громких событий, которые не произошли без тщательно продуманной работы украинских спецслужб, в который раз доказали, что они на высоком уровне. В чем уникальность сделок спецслужб Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.
Спецслужбы Украины. Фото: из открытых источников
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона отметил, что действительно согласен с тем, что в прошлом году спецслужбы Украины провели ряд удачных мер против российских оккупантов.
Эксперт отмечает, что среди них – уничтожение российских самолетов А-50У, Ил-22 и Ту-22М3.
Кроме того, в 2024 году Украина вышла "на относительный паритет" по количеству результативных ударов вглубь территории России и, очевидно, опередила оккупантов по уровню эффективности ударов. Из энергетической инфраструктуры Силы обороны уничтожали военные объекты РФ. В частности, в этом году запомнились удары по российским НПЗ и нефтебазам, но наиболее уникальной в этой связи Коваленко считает операцию ГУР МО по нанесению удара по радиолокационной станции в Орске Оренбургской области.
Он также напомнил об атаке дронами на аэродром "Ахтубинск" в Астраханской области — почти в 600 километрах от зоны боевых действий, где дислоцировались редкие истребители Су-57.
Кроме того, в Черном море проведено множество операций, среди которых – потопление ракетного катера "Ивановец", атака на БДК "Цезарь Куников" и БДК "Ямал", спецоперации на "башнях Бойко". Коваленко считает, что среди "морских спецопераций" по-настоящему уникален ноябрьский удар по Каспийской флотилии РФ.
Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Иван Ступак сразу отметил "прилеты" на полторы тысячи километров вглубь России, чего бы не произошло, если бы не тщательно спланированы операции спецслужб Украины .
Также эксперт напомнил о "прилетах" беспилотников СБУ по "Алабуге".
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