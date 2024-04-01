Чем опасно обвинение Украины в терроризме и как должен реагировать Киев

Российское террористическое государство предъявляет Украине обвинения согласно "Международной конвенции по борьбе с бомбовым терроризмом", одновременно нанося ракетные и бомбовые удары по украинской инфраструктуре, отметил в Фейсбуке бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Россия - террорист

"Они прекрасно понимают, что совершили уже множество преступлений терроризма в Украине – поэтому пробуют переложить вину с больной головы на здоровую",

– подчеркнул Чалый и напомнил, что именно оккупанты взорвали Каховскую ГЭС.

По его словам, Украине нужно немедленно оформить обвинения российским террористам по всем существующим конвенциям и международным документам, регулирующим вопрос противодействия терроризму.

"Нельзя терять инициативу! Война идет тотальная. И на дипломатическом направлении тоже",

– подчеркнул дипломат.

Такого же мнения придерживается и политолог Михаил Басараб. По его словам, РФ выдвигает Украине бессмысленные и безосновательные, но обвинения в террористической деятельности.

Что нам нужно было делать с самого начала и не отклоняться от этого курса? У Украины есть все основания требовать обвинения всего высшего руководства РФ в международных уголовных преступлениях: преступление геноцида; преступления против человечности; военные преступления; преступление агрессии"

, – отметил в Фейсбуке политолог.

По его словам, это саме тяжелое, в чем можно обвинить руководство любого государства. И поддержка терроризма или обвинения в терроризме совсем не то, мягко говоря. Вместо обвинить РФ в том, что они совершили, мы придумывали правовые эвфемизмы, добавил политолог.

"Теперь их обвинение нас в терроризме будет конкурировать с нашим их обвинением. Выдвинуть Украине претензию за международные уголовные преступления даже вычурным пропагандистам из России было бы гораздо труднее"

, – добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ обвинила Украину в терроризме.