Чем опасно обвинение Украины в терроризме и как должен реагировать Киев

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Ткачик Олеся
Российское террористическое государство предъявляет Украине обвинения согласно "Международной конвенции по борьбе с бомбовым терроризмом", одновременно нанося ракетные и бомбовые удары по украинской инфраструктуре, отметил в Фейсбуке бывший посол Украины в США Валерий Чалый.
Россия - террорист
По его словам, Украине нужно немедленно оформить обвинения российским террористам по всем существующим конвенциям и международным документам, регулирующим вопрос противодействия терроризму.
Такого же мнения придерживается и политолог Михаил Басараб. По его словам, РФ выдвигает Украине бессмысленные и безосновательные, но обвинения в террористической деятельности.
По его словам, это саме тяжелое, в чем можно обвинить руководство любого государства. И поддержка терроризма или обвинения в терроризме совсем не то, мягко говоря. Вместо обвинить РФ в том, что они совершили, мы придумывали правовые эвфемизмы, добавил политолог.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ обвинила Украину в терроризме.
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