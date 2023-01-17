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Чем на самом деле Россия ударила по Днепру: в британской разведке раскрыли подробности

Доказательства войны в Украине свидетельствуют о том, что дисфункция российского ударного потенциала дальнего радиуса действия является более глубокой

сегодня, 10:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские войска ударили по жилой многоэтажке в Днепре неточной ракетой Х-22. Такие ракеты раньше вызывали массовые жертвы среди гражданского населения Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

Чем на самом деле Россия ударила по Днепру: в британской разведке раскрыли подробности

Удар по многоэтажке. Фото: УНИАН

Британские разведчики уточняют, что 14 января РФ возобновила ракетные удары дальнего радиуса действия по объектам украинской инфраструктуры, впервые примерно за 15 дней. Целью по-прежнему стала украинская электросеть. Впрочем, одна из ракет попала в жилой дом.

"Большая противокорабельная ракета AS – 4 KITCHEN, запущенная со среднего бомбардировщика Ту — 22М3 BACKFIRE, с высокой вероятностью попала в жилой дом в Днепре, что привело к гибели по меньшей мере 40 человек" – отмечают в оборонном ведомстве Британии.

 В то же время в Минобороны Британии отметили, что Россия лживо переложила ответственность за этот удар на украинскую ракету ПВО. Х-22 известна своей неточностью при использовании против наземных целей, поскольку ее радиолокационная система наведения плохо различает цели в городской местности. Этот тип ракет непригоден для высокоточных ударов, и доказательства войны в Украине свидетельствуют о том, что дисфункция российского ударного потенциала дальнего радиуса действия является более глубокой.                                                               

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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1615234018164760576
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