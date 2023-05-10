Житель Львовщины пошел в армию России и хвастался обстрелами Мариуполя

Сотрудники СБУ разоблачили 46-летнего жителя Львовской области, который по собственной воле присоединился к бандформированию "Л/ДНР" и в 2022 году в составе российских оккупационных войск воевал против своей страны. Предатель на камеру хвастался обстрелами по Мариуполю. Об этом сообщает СБУ Львовской области.

Житель Львовщины присоединился к армии России (фото из открытых источников)

Как утверждают представители следствия, 46-летний житель Львовской области воевал на стороне захватчиков. У него был позывной "Поляк" и он неоднократно стрелял по позициям ВСУ в городе Мариуполь Донецкой области.

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"Кроме боевых действий он проводил и информационную пропаганду. Оперативники установили, что мужчина фигурировал в интервью с "военным журналистом" страны-террористки, где нивелировал значение украинской власти. А впоследствии, на камеру, "Поляк" демонстративно совершал артиллерийский обстрел из БМ- 21 по металлургическому комбинату "Азовсталь", – информируют представители СБУ.

Теперь бывшему львовянину инкриминируют ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) и ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Галицкий районный суд Львова заочно приговорил изменника к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 25-летний парень из Закарпатья вступил в российскую армию и присягнул на верность Путину . 25-летний житель Закарпатской области присягнул в верности РФ и вступил в захватнические вооруженные силы. Теперь ему объявили подозрение в государственной измене и в дальнейшем дело передано в суд. По обнародованной информации, сотрудники Управления СБУ в Закарпатской области разоблачили предателя, вступившего в вооруженные силы РФ. После окончания досудебного расследования уведомлен о подозрении 25-летний уроженец Закарпатья.