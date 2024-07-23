Человек истекает кровью: военный рассказал об оружии с иглами, которое использует враг

На Покровском направлении российские оккупанты продолжают использовать авиацию и совершать непрерывные атаки, сообщил в эфире телемарафона военный, главный сержант 109-й бригады роты ударных БПЛА Егор Фирсов.

Егор Фирсов

По словам военного, на этом направлении постоянно продолжаются ожесточенные бои. Ситуация, говорит он, сложна, поскольку враг использует все – от авиации до авиабомб, а также постоянные атаки малыми группами. Однако, утверждает Фирсов, враг несет большие потери. По его словам, через каждые 50 метров на любой дороге на 10-15 км в глубь оккупированных территорий можно увидеть уничтоженную технику – от автомобилей до танков.

Фирсов подчеркнул, что из-за отсутствия прикрытия с воздуха Силам обороны тяжело, ведь противник применяет авиационные бомбы. Кроме того, по его словам, на этом направлении россияне имеют преимущество в количестве пехоты и применении ракет, поражающих как линию фронта, так и тыловые позиции на расстоянии 10-20 км.

"Мирноград, Покровск – они пытаются нащупать наши тыловые позиции, но им это не удается и лупят они как всегда этим геноцидным способом – по домам обычных гражданских людей, по многоэтажкам", — сказал он.

Он добавил, что враг имеет преимущество в дальности действия своих дронов, но украинские FPV-дроны превосходят их. По его словам, украинские дроны способны совершать полеты почти до окраин Донецка, где мы успешно уничтожаем вражескую технику. Враг не может чувствовать себя в безопасности даже в тылу, добавил Фирсов.

На вопрос об использовании врагом боеприпасов с ядовитыми веществами Фирсов подтвердил их применение.

"Фиксуются такие случаи. Враг использует все что угодно, в том числе оружие, которое уже давно запрещено разными конвенциями, содержащее ядовитые вещества — газы, такие обломочки — они крошечные, как иголочки и когда разлетаются, то наносят поражение по всему телу. Человек, получивший это поражение истекает кровью. Остановить кровотечение почти невозможно", — отметил Фирсов.

Относительно обороны Торецкая Фирсов сообщил, что украинские защитники держат город, несмотря на сложные условия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему Силы обороны вынуждены отступать с некоторых позиций.



