Человек истекает кровью: военный рассказал об оружии с иглами, которое использует враг

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Ткачик Олеся
На Покровском направлении российские оккупанты продолжают использовать авиацию и совершать непрерывные атаки, сообщил в эфире телемарафона военный, главный сержант 109-й бригады роты ударных БПЛА Егор Фирсов.
Егор Фирсов
По словам военного, на этом направлении постоянно продолжаются ожесточенные бои. Ситуация, говорит он, сложна, поскольку враг использует все – от авиации до авиабомб, а также постоянные атаки малыми группами. Однако, утверждает Фирсов, враг несет большие потери. По его словам, через каждые 50 метров на любой дороге на 10-15 км в глубь оккупированных территорий можно увидеть уничтоженную технику – от автомобилей до танков.
Фирсов подчеркнул, что из-за отсутствия прикрытия с воздуха Силам обороны тяжело, ведь противник применяет авиационные бомбы. Кроме того, по его словам, на этом направлении россияне имеют преимущество в количестве пехоты и применении ракет, поражающих как линию фронта, так и тыловые позиции на расстоянии 10-20 км.
Он добавил, что враг имеет преимущество в дальности действия своих дронов, но украинские FPV-дроны превосходят их. По его словам, украинские дроны способны совершать полеты почти до окраин Донецка, где мы успешно уничтожаем вражескую технику. Враг не может чувствовать себя в безопасности даже в тылу, добавил Фирсов.
На вопрос об использовании врагом боеприпасов с ядовитыми веществами Фирсов подтвердил их применение.
Относительно обороны Торецкая Фирсов сообщил, что украинские защитники держат город, несмотря на сложные условия.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему Силы обороны вынуждены отступать с некоторых позиций.
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