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Чехия разработала свой план помощи Украине: что в нем

Чехия на государственном уровне разработала собственный план помощи Украине

сегодня, 18:43
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Автор:

Лиля Воробьева

Правительство Чехии на уровне государства разработало свои меры в рамках вспомогательного плана для Украины. Ежегодное их финансирование в объеме более 20 млн. евро будет рассчитано на 2023-2025 годы. Об этом сообщает в своем заявлении глава украинского правительства Денис Шмигаль.

Чехия разработала свой план помощи Украине: что в нем

Премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Украины Денис Шмигаль (фото из открытых источников)

Как он отметил, чешская делегация посетила Киев в самый сложный период истории, и это говорит о большой солидарности с нашей страной.

Премьер-министр благодарен главе чешского правительства за немалую помощь, поступающую в Украину. Еще он сообщил, что ускоряется военно-техническое сотрудничество между обеими странами

"Чешские самоходные гаубицы "Дана", танки, БМП и другая помощь уже способствуют существенному усилению украинской армии и освобождению украинских земель. На этом не останавливаемся, готовим агрессору много неприятных сюрпризов", — сообщил Денис Шмигаль.

Также известна информация, что Чехия поддержала образование международного трибунала, который будет служить для осуждения военно-политической верхушки РФ за начало и продолжение преступной войны в Украине.

Напомним, что "Комментарии" россияне запустили новый фейк об Украине . Российские пропагандисты запустили новый фейк о якобы контрабанде украинского оружия в Финляндию. Оно, по их словам, попало в руки байкерской банды. В МВД подчеркнули, что кремлевские пропагандисты нередко прибегают к манипуляциям работой иностранных репортеров. Последним примером такой операции в МВД назвали недавнее интервью издание Yle со старшим комиссаром Национального бюро расследования Кристером Альгреном, в котором утверждается, что украинское оружие якобы было подмечено одной из финских байкерских банд. В МВД добавили, что для проверки приведенных в интервью фактов от МВД Украины направлен запрос в Финляндию, Швецию, Данию с помощью коммуникационной системы Европола.    


 



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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/3861?single
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