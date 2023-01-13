Чехия начала отправлять в Украину модернизированные танки Т-72

В начале ноября США и Нидерланды договорились отправить на модернизацию 90 танков Т-72 для Украины. Улучшение согласилась сделать Чехия на заводе Excalibur Army. Теперь эти танки и еще 30 дополнительных будут постепенно попадать в ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Defense Express.

Чехия начала передавать Украине модернизированные танки Т-72. Фото из открытых источников

Союзники Украины начали искать советские танки, которые можно будет улучшить и отправить на войну. Таким образом, США и Нидерланды согласились отправить на модернизацию 90 танков. Еще 30 танков поступило из Африки, однако какая страна пожертвовала 30 единиц военной техники, пока неизвестно. Все танки проходят модернизацию в Чехии, на одном из них оставил подпись премьер-министр Чехии Петр Фиала. Модернизированные танки получили улучшение в своей мощности, а также обновленных системах связи, защиты и оснащены тепловизором.

Танки от украинских союзников будут поставляться в Украину в течение 2023 года. Как уверяют в компании Excalibur Army, на улучшение одного танка Т-72 уходит 66 рабочих дней, однако компания одновременно занимается модернизацией нескольких единиц военной техники. Как уверяет Defense Express , вероятно, это будут последние танки советского производства для ВСУ, ведь теперь все ожидают от Германии и других стран современных танков для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России самоуничтожился танк Т-72. Это произошло во время ремонтных работ в Белгородской области.

Также "Комментарии" писали о том, что Украина отказалась от американской военной техники, а именно от БТР Stryker. Переговоры о покупке бронетранспортеров со скидкой 60% продолжались с 2015 года.

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