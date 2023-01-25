Часы Судного дня приблизились к рекордному значению из-за войны в Украине

Группа ученых предупреждает, что существование человечества находится под максимальной угрозой, которой еще не было после окончания Второй мировой войны. Ученые перевели часы Судного дня на 90 секунд до полуночи из-за российского вторжения в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.



Часы Судного дня. Фото из открытых источников

Ученые Совета по науке и безопасности каждый год устанавливают время часов Судного дня. Чем ближе к полуночи, тем ближе человечество находится к своему уничтожению. Последние несколько лет часы Судного дня показывали 100 секунд до полуночи, однако преимущественно российское вторжение в Украину заставило сдвинуть стрелки до более угрожающего состояния. Ученые в 2023 году установили на часах Судного дня время за 90 секунд до полуночи.

"Мы живем во время беспрецедентной опасности, и часы Судного дня отражают эту реальность. Девяносто секунд до полуночи – это ближайшее значение часов к полуночи, и это решение, которое наши эксперты воспринимают легкомысленно", – сказала президент журнала Bulletin of the Atomic Scientists.

В заявлении главной причиной принятия такого решения называются война в Украине.

"Война России против Украины задала глубокие вопросы… и что хуже всего, едва скрытые угрозы России применить ядерное оружие напоминают миру, что эскалация конфликта – случайно, намеренно или специально – является ужасным риском. Вероятность того, что конфликт может выйти из-под чьего-то контроля, остается высокой", — пишут в заявлении ученые.

Исследователи также добавили, что Россия вела боевые действия на территории Чернобыльской и Запорожской АЭС, что нарушает международные протоколы безопасности и создает риск выброса ядерных веществ. Ранее ближайшие к полуночи часы находились в 2020 году и показывали 100 секунд. Тогда ученые объяснили принятие такого решения климатическим кризисом и риском коллапса из-за возможности использовать ядерное оружие.





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