Часов Яр уже не приоритет № 1: в ВСУ рассказали, на что теперь нацелились оккупанты

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Кравцев Сергей
Враг не прекратил боевые действия возле Часового Яра, но одновременно противник больше сконцентрировал свои усилия на Торецком направлении. Приоритет для него прорваться именно на этом участке фронта. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин
Война в Украине. Фото: из открытых источников
При этом он отметил, что за минувшие сутки было зафиксировано более 389 обстрелов в районе города Часов Яр.
Представитель ОСУВ "Хортица" также сообщил, что на Часовояровском направлении Силы обороны уничтожили более 80 оккупантов, 109 получили ранения, а двое взяты в плен.
Волошин напомнил, что Покровское направление не один месяц остается самым горячим по всей линии боевого соприкосновения, а захватчики пытаются при поддержке авиации вытеснять украинские подразделения с занимаемых позиций. По его словам, враг проводит активные боевые действия за ряд населенных пунктов, в частности, Новоалександровку.
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