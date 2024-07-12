Часов Яр уже не приоритет № 1: в ВСУ рассказали, на что теперь нацелились оккупанты

Враг не прекратил боевые действия возле Часового Яра, но одновременно противник больше сконцентрировал свои усилия на Торецком направлении. Приоритет для него прорваться именно на этом участке фронта. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Часов Яр стоит надежно. Город находится под контролем Сил обороны", — заявил военный.

При этом он отметил, что за минувшие сутки было зафиксировано более 389 обстрелов в районе города Часов Яр.

"На том направлении враг провел 4 вражеских штурма на город и 17 штурмов вблизи Часового Яра. Это уже враг сместил свой акцент на Торецкое направление. Враг все равно имеет интерес к Часовому Яру, однако активные боевые действия развил ближе к Торецкому направлению, чтобы захватить город Торецк. Пытается проводить активные действия в окрестностях города и забрасывает авиацией именно Торецкое направление", — отметил Волошин. По его словам, врагом было выброшено 10 КАБов по тому направлению.

Представитель ОСУВ "Хортица" также сообщил, что на Часовояровском направлении Силы обороны уничтожили более 80 оккупантов, 109 получили ранения, а двое взяты в плен.

Волошин напомнил, что Покровское направление не один месяц остается самым горячим по всей линии боевого соприкосновения, а захватчики пытаются при поддержке авиации вытеснять украинские подразделения с занимаемых позиций. По его словам, враг проводит активные боевые действия за ряд населенных пунктов, в частности, Новоалександровку.

"Но силы обороны отражают атаки врага на том направлении. Он несет немалые потери. Только за минувшие сутки там враг потерял более 200 человек погибшими и ранеными, уничтожено несколько единиц бронетехники, артиллерийские системы и мотоциклы, которыми оккупанты пытались штурмовать", — добавил Волошин.

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