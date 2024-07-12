Куда вернет война в Украине до конца года: на Западе уже есть прогноз

Украинская армия уже не выглядит так, как к концу текущего года. ВСУ существенно усилились американским и европейским оружием и выровняли ситуацию на фронте. Впрочем, в войне ситуация близка к тупику. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico", ссылаясь на высокопоставленных чиновников НАТО.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, что по оценкам Украины, зимой преимущество РФ в артиллерии составляло 20 к 1 в пользу России, сегодня уменьшилось до 5:1.

На саммите НАТО на этой неделе было создано новое командование НАТО в Германии, которое будет координировать поток оружия в Украину и будет обеспечивать более быструю поставку обещанного оружия, добавляя необходимую функцию координации к часто разовому характеру обязательств между странами. Альянс также разместит посла в Киеве, плотнее подтянущего страну под зонтик НАТО, даже без формального членства.

Чешская инициатива заставить страны Европейского Союза финансировать закупку артиллерийских боеприпасов в третьих странах также принесла свои плоды: ежемесячно поступает 50 тысяч снарядов, а к концу года ожидается около 500 тысяч.

"Украина будет продолжать получать от Запада поставки и оружие, необходимые ей для защиты. Я думаю, что им удалось стабилизировать фронт, но, очевидно, война останется в тупике до конца этого года — это то, чего мы ожидаем", — отметил высокопоставленный чиновник. НАТО в условиях анонимности.

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