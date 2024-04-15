Часов Яр отличается от Авдеевки и Бахмута. Почему Путин маниакально хочет его захватить

Как отметил Александр Коваленко, для страны-агрессора бои за Бахмут имели репутационное значение. Оккупантам нужно было срочно продемонстрировать какие-то "успехи" после того, как их выгнали из Харькова и области. Кроме того, добавил эксперт, ЧВК "Вагнер" именно на этом городе демонстрировали свое "профессиональное мастерство".

Часов Яр

Что касается боев за Авдеевку, то, по словам Коваленко, она имела для оккупантов пропагандистское значение. То есть, добавил эксперт, перед своими выборами кремлевский диктатор Владимир Путин хотел продемонстрировать своему электорату, что вроде бы "специальная военная операция идет по плану".

При этом, отмечает Коваленко, Часов Яр играет не пропагандистское значение. Этот город – реально важный пункт потому, что его оккупация позволит захватчикам продвигаться дальше, а именно: вглубь Донецкой области.

То есть, подчеркнул эксперт, в этом случае боевые действия окупантов имеют смысл. Однако, по его словам, пока враг не сможет захватить села близ Часового Яра, такие как Богдановка, Ивановское, Клищиевка и Андреевка, он не сможет организовать полноценное наступление.

При этом, как отметил Коваленко, благодаря высотам Силы обороны имеют козырь в рукаве в виде артиллерии. Однако, к сожалению, это преимущество может нивелировать недостаток боеприпасов. При условии, что артиллерия будет иметь достаточное количество снарядов, Силы обороны смогут отразить все штурмы оккупантов. В этом контексте эксперт напомнил, что Авдеевка упала как раз из-за того, что защитникам катастрофически не хватало снарядов. Если такая ситуация повторится и в Часовом Яре, то это будет очень угрожающе, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Путин поручил своим убийцам захватить Часов Яр до 9 мая.