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Центр сопротивления предупреждает о военных провокациях РФ ко Дню России

Российские власти готовят провокацию к празднованию Дня России.

сегодня, 11:40
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Автор:

Slava Kot

Центр национального сопротивления предупреждает жителей временно оккупированных территорий о возможных провокациях со стороны оккупационных удач, которые могут быть связаны с Днем России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Центр сопротивления.

Центр сопротивления предупреждает о военных провокациях РФ ко Дню России

Российские военные. Фото из открытых источников

Центр национального сопротивления, созданного Силами Специальных Операций предупреждает о возможных угрозах и провокациях на временно оккупированных территориях Украины. Причиной угрозы является празднование Дня России, которое проходит 12 июня в день подписания Декларации о государственном суверенитете РСФСР.


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"Призываем всех жителей на временно оккупированных территориях не приобщаться к любым массовым акциям, проводимым оккупантами", — сообщают в Центре национального сопротивления.

Согласно информации, российские власти хотят организовать масштабные праздничные мероприятия и привлечь большое количество гражданского населения к ним. В то же время, оккупационные войска РФ могут воспользоваться ситуацией и организовать теракты. В этих провокациях Россия планирует обвинить украинские войска.

В качестве примера подобных действий Центр национального сопротивления приводит подрыв дамбы на Каховской ГЭС. Таким образом, российские силы пытаются остановить контрнаступление и обвиняют Украину в своих преступлениях. Для безопасности на временно оккупированных территориях Центр национального сопротивления рекомендует оставаться дома.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент РФ уже успел поздравить россиян с Днем России и выложил фото Майдана Незалежности. Российский политик указал, что он превратится в площадь России.

Также "Комментарии" писали о заместительнице министра обороны Украины Анне Маляр, которая объявила об увольнении населенного пункта в Донецкой области.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-mozhut-zdijsnyty-provokatsiyi-do-dnya-rosiyi-na-tot/
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